Dan Bittman, generos cu fiii lui. Ce le-a dăruit după promovarea examenelor EXCLUSIV

Alex, Patrick și Mark au trecut cu brio examenele avute la școală, liceu și facultate, astfel că celebrul lor tată i-a recompensat pe măsura rezultatelor: ”Cadourile au avut aceeași valoare, nu fac diferențe”, ne-a spus Dan Bittman, în interviul pentru playtech.ro, despre cei trei copii ai săi.

Dan Bttman e foarte generos cu băieții lui!

Chiar dacă s-a despărțit de Liliana Ștefan, mama fiilor săi, Dan Bittman le-a rămas alături acestora și se implică în toate evenimentele importante. Solistul a avut chiar o vară fierbinte, dat fiind faptul că Alex (23 de ani), Patrick (18 ani) și mezinul Mark (14 ani) au avut examene peste care au trecut cu brio. ”Cel mare a terminat facultate, mijlociul, Patrick, a luat BAC-ul, iar mezinul a trecut cu bine peste examenul de Capacitate”, a mărturisit solistul trupei Holograf pentru playtech.ro.

Artistul nu știe ce note au luat băieții lui, pentru că, spune el, nu-l interesează acest aspect, dar a avut grijă să-i recompenseze în egală măsură: ”Pe mine nu mă interesează notele, important e că au trecut cu bine peste aceste examene. Fiecare a primit ceva. Ce și-au dorit, un calculator nou, performant, de exemplu. Când ești părinte, nu faci diferențe între copii. Am avut grijă ca toți să fie recompensați la fel”, ne-a mai spus artistul, pentru playtech.ro

Fiul mijlociu va studia în Olanda, la o facultate de mangement

Dintre cei trei copii, doar doi sunt pasionați de muzică. Alexandru, băiatul cel mare, ”a semnat un contract cu Marius Moga”, ne spune tatăl său, în timp ce Mark este foarte talentat și cântă la chitară. Mijlociul, Patrick, are alte preocupări. ”Nu-l interesează muzica. Va merge în Olanda, la o facultate de bussiness și management. De fotbal s-a lăsat, pentru că nu-i plăcea să fie înjurat”, a adăugat Dan Bittman. Artistul speră, totodată, să nu devină bunic, în viitor apropiat: ”E momentul ca ei să mai copilărească”.

A rămas fără colecția de accesorii

Dan Bittman se număra, până nu demult, printre artiștii cu propriile accesorii personalizate, inclusiv încălțămintea. De ceva timp, a ieșit din rândul acestora. ”Aveam contract cu o firmă, care a fost cam neserioasă. Accesorile erau toate personalizate, acum nu mai e cazul”

A revenit pe scenă cu trupa Holograf

După o perioadă săracă în contracte, din cauza pandemiei, Dan Bittman și-a reluat cântările, alături de trupa Holograf. Recent, a avut un spectacol la Chișinău, oraș unde a promis că se va întoarce, dată fiind primirea de care a avut parte. ”Deocamdată, e un început timid, nu e mare înghesuială la concerte.

Am cântat mai mult la spectacole private. O să am și-n București, dar mai mult în provincie. Trebuie să se reintre în normalitate. Spectacolele în aer liber sunt puține. Indiferent de ce va fi, eu o să rămân așa cum am fost mereu. Îmi voi spune părerea cu mult curaj.

Acum 30 de ani au murit oameni pentru democrație, nu o putem pierde acum”, ne-a mai spus solistul, pentru impact.ro În paralel cu meseria de artist, Bittman se ocupă și de parcul de sporturi nautice, pe care-l deține.

”A funcționat și-n pandemie. Lumea vine să facă sporturi nautice, mai ales că avem tot ce ne trebuie. Doi ani la rând am avut aici campioni mondiali. Mereu căutăm să-l îmbunătățim. Am asfaltat aleile, am adus corturi pentru evenimente private”, a mai precizat artistul, care a investit în această afacere în jur de 500.000 de euro.