Care este, de fapt, relația actuală dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan. Ce face pentru fosta soție

Dan Bittman, după 25 de ani, a decis să se despartă de femeia cu care are trei copii. Dar decizia nu era de acum, ci de mai bine de patru ani. Deși despărțiți, au mai locuit împreună, până anul trecut, când Bittman a decis să se mute singur. Mulți au pus despărțirea pe așa-zisa relație cu actrița Monica Odagiu, dar solistul nu a recunoscut că ar fi avut o relație cu ea.

După anunțul făcut de Dan Bittman, referitor la despărțirea de Liliana Ștefan, a decis să se mute singur într-un apartament din Capitală. Cu toate astea, spun paparazzi impact.ro, Dan Bittman nu își neglijează familia, chiar despărțit fiind de fosta sa parteneră.

Paparazzi impact.ro l-au surprins zilele trecute pe Dan Bittman plecând cu mașina plină de cumpărături. Acesta se îndrepta spre fosta sa locuință din Pipera, unde au rămas să locuiască Liliana și cei trei băieți. Cu baxuri de apă minerală, fructe, și alte alimente, vedeta a pornit spre Pipera, unde a zăbovit câteva ore alături de băieți și mama acestora.

Nimeni, până anul trecut, nu a bănuit nimic despre relația lui Dan Bittman și Liliana Ștefan. Vedeta a decis să facă publică despărțirea lor, și pe fondul zvonurilor unei relații.

Zvonul că Dan Bittman ar fi avut o relație cu mai tânăra actriță, Monica Odagiu, au amplificat presiunea asupra solistului, astfel că a decis să spună adevărul.

Este femeia pe care am iubit-o cel mai mult și cu care am fost și cel mai mult timp, dar lucrurile au luat-o razna și aici recunosc că sunt eu de vină și acolo s-a ajuns”, a spus recent Dan Bittman în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

”Liliana Ștefan nu mai este partenera mea de viață de 4 ani cel puțin. Presa a speculat foarte mult pe tema asta. De un an nu mai locuim nici împreună. A trebuit să ne despărțim, am încercat să o facem cât s-a putut de civilizat. Nu vorbesc cu plăcere de despărțirea aceasta, pentru că fiind și mama copiilor mei.

Dan Bittman, după 25 de ani de relație, a decis să lase totul în urmă și să se despartă de Liliana Ștefan. Din povestirtile acestuia a reieșit că i-ar fi lăsat tot ce a agonisit fostei partenere. Faptul că a ajuns în sapă de lemn, mai spune Dan Bittman, este vina lui, iar Liliana și copii merită tot ce e mai bun.

”Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot. Tot. I-am lăsat tot Lilianei când am plecat și am plecat. Nu am nevoie de nimic, pentru că zidurile nu înseamnă nimic. Eu cu ea am avut un proiect, a durat 29 de ani sau cât a fost.

Toată dragostea, toți copiii și tot ce a fost s-a întâmplat acolo, iar eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile. Apartamente, case, tot, tot, tot, am lăsat și am plecat”, a povestit Dan Bittman.