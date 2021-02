Drama trăită toată viața de Dan Bittman. Ce i-au făcut femeile din viața lui, de fapt

Dan Bittman a venit la emisiunea ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV, unde a vorbit despre dragoste, despre femeile din viața lui, dar a spus și de ce este un bărbat singur și de ce nu s-a căsătorit niciodată.

Dan Bittman a vorbit deschis despre relațiile pe care le-a avut cu femeile. El spune că nicio femeie nu l-a vrut ca și soț și că regretă că anumite relații s-au încheiat. Se declară însă un bărbat romantic, care, de-a lungul timpului a dăruit multe inele, nu doar de logodnă. Se consideră un bărbat cu defecte, dar pe care nu s-a obosit vreodată să și le ascundă. În plus, crede el, acum, odată cu vârsta, i se pare mai ușor să se dezvăluie așa cum este, de fapt, fără să caute să ascundă ceva.

Doamna careia i-am oferit inelul cred ca l-a si pierdut, era o poveste trista, cea din spatele piesei ”Ti-am dat un inel”. Am pierdut sirul inelelor pe care le am daruit. Imi place sa fac cadouri, in general. Mai sunt si altfel de inele, nu doar cele de logodna. Sunt romantic, dar ele nu recunosc, m-au facut in toate felurile”, a spus Dan Bittman în emisiunea prezentată de Cove și de Lora.

”E luna iubirii. De ce nu luna martie să fie luna iubirii? Nu m-a vrut nimeni, d-aia nu m am casatorit. Pe toate le-am intrebat, dar nici nu a fost nevoie sa le intreb. Te folosesc, te storc de energie si atat. Casnicia este o institutie. Trebuie sa stai, cu declaratii, te complici. Exista relatii care regret ca s-au incheiat, dar viata merge inainte.

Dan Bittman a mărturisit și că se descurcă foarte bine singur cu treburile casnice: spală, calcă, gătește, și încă chiar foarte bine.

”Am toate defectele, egoism…Toate mi-au gasit defectele pentru ca eu nu am facut vreun efort sa le ascund. Eu imi fac cafeaua singur, eu imi gatesc singur. De un an de zile toate vor sa ma ia barbat pentru gatesc, spal, calc. Ieri am facut o tocanita de pui, de m0am lins pe degete, fac sarmale excepționale. Tavi Colen, care gateste excelent, a declarat că sunt un mare bucatar.

Sunt un gradinar bun, stiu să aleg florile (n.red. despre femei). Una peste alta, sunt un tip foarte simplu, dupa o varsta iei lucrurile asa cum sunt, eu sunt asa cum sunt, nu are rost sa le zic ca ma mai schimb, e mai simplu acum. Nu am fost mereu sincer, dar in ultima vreme, da. Eu deja ma gandesc la alta meserie”, a mai declarat Dan Bittman la ”Vorbește Lumea”, de la Pro TV.