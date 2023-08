Dan Badea a plecat de la iUmor, dar anunță un nou proiect tv: “O să se vadă la televizor” VIDEO EXCLUSIV

Dan Badea a prins gustul televiziunii și, deși a fost scos din schema de la ”iUmor”. Antena 1 a început deja filmările pentru noul sezon cu un alt cuplu de prezentatori. Dar fostul soț al Lorei susține că are un as în mânecă și că ar fi fost cooptat într-un alt proiect TV. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, comediantul susține că timpul lui se împarte între familie, spectacolele de stand-up și filmările pe care urmează să le înceapă și care se vor vedea pe micul ecran.

Conform producătorilor Emi și Cuza, care i-au înlocuit pe Dan Badea și pe Șerban Copoț, dar asta nu l-a dezarmat pe actor, acesta anunțând un nou proiect de televiziune.

În afară de televiziune și stand-up comedy, actorul este mare amator de vacanțe, el având până în prezent 6 concedii efectuate de la începutul acestui an, unele doar cu soția sa, Mădălina, altele în formulă de 3, alături de fiul lor.

Playtech Știri: Care a fost cea mai mare investiție pe care ai făcut-o într-o excursie?

Dan Badea: Nu suma contează. Acum 2 ani, am fost pentru al doilea an la rând în Maldive, în pandemie. Am zis să nu mergem în aceeași insulă, hai în altă insulă.

Acolo am făcut orice posibil să trecem în insula care ne-a plăcut nouă foarte mult, pe urmă am fost depistați pozitivi și am mai stat o săptămână. Deci ne-am mutat de pe o insulă pe alta, asta a fost costisitor, și să mai stăm încă o săptămână acolo a fost costisitor, cu schimbat de avioane.

Și am stat și cu stres, copilul era acasă, noi eram singuri în Maldive. Nu prea văd de ce ar merge un copil atât de mic în Maldive, el vrea tobogane, el vrea alte chestii.