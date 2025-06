Dan Alexa și povestea reală din spatele despărțirii de soție. Ce a aflat despre Andrada și nu a mai putut uita. Mărturisirea sinceră după divorț

După luni întregi de speculații și discreție totală, antrenorul Dan Alexa a decis să vorbească deschis despre motivul real al divorțului de soția sa, Andrada. Relația care părea stabilă s-a destrămat brusc, iar cauza nu a fost doar o simplă neînțelegere conjugală.

Într-o apariție la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, fostul internațional a declarat că înșelarea în sine nu l-a rănit cel mai mult, ci minciunile și lipsa de respect.

El a precizat că bănuiala a început să prindă contur imediat după ce s-a întors din emisiunea Asia Express. Comportamentul schimbat al soției l-a pus pe gânduri, iar în doar câteva zile, totul a ieșit la iveală.

Declarația care a șocat a fost legată de momentul în care a aflat adevărul. Alexa a povestit că el însuși a surprins-o pe Andrada ieșind din casa afaceristului Alex Bodi. Fără să dezvăluie detalii suplimentare despre cum a obținut imaginile, antrenorul a confirmat că acelea au fost dovada definitivă a infidelității.

Cu toate că nu a dat detalii despre reacția Andradei în urma confruntării, Alexa a subliniat că despărțirea a fost inevitabilă.

În privința lui Alex Bodi, Dan Alexa a fost categoric. Nu a existat și nici nu va exista o relație de prietenie între cei doi. Deși nu îl consideră pe Bodi direct vinovat, a spus clar că implicarea acestuia a fost decisivă în destrămarea căsniciei.

Tot el a recunoscut că, în locul afaceristului, poate ar fi făcut același lucru, având în vedere frumusețea Andradei. Declarațiile sale aruncă o lumină nouă asupra unui scandal care a ținut prima pagină a tabloidelor.

Pe lângă problemele din viața personală, Dan Alexa a atins și subiectul incidentului de notorietate cu Anamaria Prodan, cel în care impresara l-a lovit cu pumnul în față după un meci Astra – FC Botoșani. Acum, la ani distanță, antrenorul afirmă că Prodan avea o obsesie față de el, iar acel gest a fost o reacție emoțională intensă, nu o simplă criză de gelozie.

„De ce m-a lovit? Ana a avut tot timpul o obsesie față de mine. Am avut un moment în care am vrut să răspund. Mult timp am regretat lucrul acesta, că nu am răspuns”, a declarat Alexa.