Dan Alexa rupe tăcerea și spune adevărul despre relația pe care o are acum cu fosta soție. De ce au divorțat, de fapt

Dan Alexa a vorbit, pentru prima dată, de divorțul de fosta lui soție Izabela, femeia care i-a dăruit doi copii. Fostul mijlocaș a mărturisit ce relație are acum cu mama fetelor sale. Declarațiile sunt extrem de emoționante.

Dan Alexa și-a deschis sufletul în fața tuturor și a vorbit fără perdea despre căsnicia sa cu Izabela, mama copiilor săi, și care a fost adevăratul motiv pentru care cei doi au ajuns la divorț.

Antrenorul jucătorilor de la clubul CSM Reșița a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale partenere de viață, despre care a spus că și-a dedicat viața pentru el.

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, care și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a făcut viața după programul meu.

Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Cred că am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult, există și riscul ăsta, să nu te maturizezi împreună cu relația și să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă.

O apreciez. Mereu am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și, până la urmă, viața merge înainte”, a declarat Dan Alexa, potrivit Antena Stars.