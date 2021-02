O știe toată țara. Nu ai cum să nu o iubești pe Dalida din Las Fierbinți. Celebra actriță Ecaterina Ladin a anunțat ce nume va purta cel de-al doilea copil al ei. Actrița în vârstă de 37 de ani este însărcinată în al treilea semestru și abia așteaptă momentul în care își va strânge copilul în brațe. Dalida din Las Fierbinți a ales numele pentru cel de-al doilea copil. Este un nume românesc, de sfânt. Care va fi acesta.

Bucurie mare în familia actriței Ecaterina Ladin. Interpreta Dalidei din serialul las Fierbinți de pe PRO TV este însărcinată cu al doilea copil. Aflată în al treilea trimestru al sarcinii, actrița a dezvăluit ce nume va purta copilul ei. Simpatica șatenă mai are un băiețel Marcu, în vârstă de patru ani, iar acum așteaptă venirea pe lume a celui de-al doilea copil, peste o lună de zile.

Deși majoritatea femeilor sunt curioase să știe care este sexul bebelușului, Ecaterina Ladin a refuzat să afle dacă va fi fetiță sau băiat, pentru că vrea să fie o surpriză.

„Trebuie să nasc la începutul lui martie. Mai sunt vreo trei-patru săptămâni, dacă stau cuminte. Dacă nu, poate vine mai devreme. Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil. Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: da. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată o s-o numesc eu”, a declarat emoționată Ecaterina Ladin, invitată în emisiunea La Măruță, de la PRO TV.