Dacian Cioloș și-a prezentat programul de guvernare. „Pare dur”. Primele măsuri pe care vrea să le ia imediat noul premier al țării

Dacian Cioloș a oferit primele declarații după ce și-a prezentat programul de guvernare. Acesta a declarat că măsurile expuse trebuie să fie luate cât se poate de repede, ținând cont că România trece printr-o criză sanitară.

Noul premier al României a depus deja lista de miniștrii. Acesta a declarat că programul de guvernare poate să pară unul dur, dar nu există timp pentru a se face experimente, ținând cont că românii trec printr-o criză sanitară, iar criza energetică bate la ușă, în prag de iarnă.

De asemenea, noul premier al României a declarat că strategia noului program de guvernare vizează pacea politică. Acesta a menționat că soluția pe care a găsit-o privind schimbările din Guvern ar avantaja pe toată lumea.

„Nu e momentul de jocuri politice. Soluția noastră avantajează pe toată lumea. Sper să putem ajunge la o pace politică, aceasta este strategia noastră.

Am încercat să negociem o majoritate, nu am reușit, dar am decis să mergem până la capăt.”, a mai zis acesta.