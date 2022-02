Dacian Cioloș a demisionat. Nu va mai fi președintele USR

Din punct de vedere politic, astăzi a fost o zi plină de evenimente în Româna. După scandalul din plenul Parlamentului, a venit un alt moment important. Dacian Cioloș, care câștiga alegerile interne din USR, a decis să demisioneze astăzi. După depunerea mandatului, politicianul a mai declarat că nu va demisiona din partid. Decizia acestuia a venit ca urmare a votului de veto pentru reforma internă propusă de Dacian Cioloș.

În octombrie anul trecut au avut loc alegeri interne în cadrul USR PLUS. După eșecul participării la gvernare, Dan Barna a pierdut din susținere, iar Dacian Cioloș avea să devin președintele formațiunii. În cadrul ședinței congresului USR PLUS Dacian Cioloș era desemnat președinte al formațiunii, iar platforma sa program era de reformare a patidului.

Se pare că aceste puncte nu au fost validate de o parte importantă din membrii partidului, ulterior apărând și disensiuni. După mai puțin de cinci luni de la preluarea președenției, Dacian Cioloș și-a anunțat astăzi demisia, interimatul revenindu-i lui Cătălin Drulă, până la desemnarea unui nou președinte.

Vă mulţumesc pentru felul în care am lucrat împreună, vă urez mult succes şi să ne vedem cu bine. Îi urez mult succes lui ⁨Catalin Drula⁩ pentru interimatul pe care-l va prelua.”, a transmis Dacian Cioloş.

„Din motivele pe care am avut ocazia să le expun în partid în aceste ultime zile, în urma votului de azi din BN asupra Programului meu ca Preşedinte, am decis să-mi depun mandatul de preşedinte al USR. Intenţionez să rămân în continuare în partid şi să susţin, ca membru, lucrurile care cred că ar trebui făcute.

Decizia de a-și depune mandatul a venit ca urmare a lipsei de voturi pentru proiectul de reformare propus de Dacian Cioloș. Dar, spun surse apropiate, fostul președinte nu va demisiona din formațiunea politică. Sunt voci care îi cer și acest lucru.

„Am considerat de bun simţ să-mi prezint demisia.Astăzi am prezentat… o deschidere a partidului faţă de mediul de afaceri, faţă de societate… Din păcate, nu am obţinut azi această susţinere… am decis să demisionez şi să rămân membru de partid. O să închei reamintindu-vă, probabil unii dintre dumneavoastră mai ţineţi minte, în vară când i-am propus lui Dan Barna să nu candidăm niciunul dintre noi, tocmai pentru a crea condiţiile acestei regenerări în partid.

Iată, din păcate, am ajuns în aceeaşi situaţie, doar că este o întârziere de câteva luni, sper eu încă o dată ca ai mei colegi să aibă înţelepciunea şi împreună să avem înţelepciunea să depăşim acest moment pentru ca USR să devină ceea ce ne dorim”, și-a explicat Dacian Cioloş demisia în conferința de presă de astăzi, conform Mediafax.