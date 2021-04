Cine este, de fapt, Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor. Studiile sale sunt impresionante

Cătălin Drulă este ministrul Transporturilor și Infrastructurii, începând cu 23 decembrie 2020. El se află la al doilea mandat de deputat, fiind ales în Județul Timiș.

În 2016, Cătălin Drulă a fost consilier de stat pe probleme de infrastructură în Cancelaria fostului premier Dacian Cioloș. La bază, ministrul Transporturilor este IT-ist. Deși la bază este inginer software, Cătălin Drulă s-a arătat pasionat de infrastructură și chiar înființase, în urmă cu mai mulți ani, un forum pe platforma peundemerg.ro.

Pe vremea când Ministerul Transporturilor era condus de Dan Șova, Cătălin Drulă a fost una dintre vocile importante ale opoziției, din societatea civilă. Drulă demonta tot discursul lui Dan Șova prin cifre și argumente privind modificările pe care acesta voia să le aducă.

Drulă a luat poziție și în 2014, la dezbaterea publică pe tema Master Planului General de Transport, când la conducere era Ioan Rus. Drulă a cerut să se pună mai mult accent pe folosirea fondurilor europene în diversele proiecte, însă Ioan Rus i-a dat o replică uimitoare, la vremea aceea.

În vârstă de 39 de ani, Cătălin Drulă are studii impresionante. A devenit și mai vocal recent, când sindicatul Metrorex a făcut o grevă spontantă, blocând transportul subteran din București. Drulă a declarat atunci că nu va ceda presiunilor unor grupări de tip „mafiot”.

Cătălin Drulă a terminat liceul de informatică Tudor Vianu în 1999, iar apoi a câștigat o bursă de merit în studiul ingineriei calculatoarelor, în Toronto, Canada. A terminat facultatea, iar apoi a urmat un stagiu de cercetare la Grenoble. Are un master în Informatică, iar teza de cercetare se numește „Fast and Energy Efficient Neighbour Discovery for Opportunistic Networking with Bluetooth”.

A locuit câțiva ani buni în străinătate, însă a decis să se întoarcă în România. În 2015 a înființat Asociația Pro Infrastructură, care și-a propus să monitorizeze proiectele de construcție de infrastructură de transport.

În Camera Deputaților, Cătălin Drulă a fost ales președinte al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor și membru al Comisiei pentru Transporturi și Infrastructură.

A lucrat la un proiect pe nume Zipline (flyzipline.com), un sistem de livrare de produse medicale esențiale (sânge pentru transfuzii, vaccinuri, medicamente) cu aeronave fără pilot de mici dimensiuni („drone”) care zboară autonom.

„Sunt IT-ist, fost olimpic la informatică. Am studiat în Canada, la University of Toronto unde am fost admis cu o bursă de merit în anul 1999. Am o diplomă de licență (B.Sc.) și una de master (M.Sc.), ambele cu specialitatea Computer Science.

După ce am terminat facultatea, am revenit în țară în 2005 și de atunci am fost implicat în proiecte antreprenoriale în IT. Mai întâi, un proiect propriu prin care am dezvoltat de la zero o platformă de comunicare prin Bluetooth (tehnologie studiată în teza mea de master de la Toronto). Ulterior, am lucrat pentru o serie de startup-uri situate în California pe mai multe tehnologii inovatoare, precum receptoare TV în software sau roboți pentru teleprezență.

Ultimul proiect la care am lucrat a fost un sistem de livrare de produse medicale (sînge, plasmă, coagulanți) cu avioane fără pilot, automatizate, care în prezent este operațional în Rwanda. Prin intermediul telefonului mobil, în cazurile de urgență (în special hemoragii post-partum) se comandă sîngele pentru transfuzie care este imediat încărcat într-un avion-dronă care zboară cu 100km/h și livrează pachetul la destinație (până la 70km distanță) în mai puțin de o oră.

Am protestat în stradă la Colectiv, moment în care nu-mi închipuiam că voi ajunge să fac parte din guvernul care a urmat. Am avut o discuție cu premierul Cioloș în care mi-a cerut idei despre domeniul infrastructurii de transport. După discuție mi-a propus să mă alătur echipei sale în calitate de consilier pe probleme de infrastructură. A fost o decizie pe care am luat-o greu, dar a cîntărit mult încrederea în onestitatea și profesionalismul lui Dacian Cioloș”, povestea Cătălin Drulă, pe pagina oficială a USR.