Dacia vopsită în tricolorul României de către un ungur. Care este motivul pentru care a făcut acest gest

Dacia vopsită în tricolorul României chiar de către un om cu origini maghiare, rar întâlnești pe meleagurile carpatine. Și, nu a vopsit mașina astfel doar de dragul imaginii, ci și pentru a cinsti România, în anul Centenarului Marii Uniri.

Ervin Koszta are 37 de ani și, de când se știe, a iubit Dacia și România, țara unde a crescut și unde locuiește și în prezent. Ervin este cetățean român cu origini maghiare după tată. S-a născut și a copilărit la Petroșani, dar s-a mutat în Oradea, orașul unde s-au cunoscut părinții săi.

Tot aici și-a întemeiat și el o familie, dar mărturisește că, deși știe că în străinătate ar putea câștiga mai mulți bani, nu vrea să plece din România pentru că se simte prea atașat de țara noastră. Cea mai mare dragoste după soția sa? Dacia.

El are și un motto: “În Dacia ne-am născut cu toții” și îți dai seama de pasiunea sa pentru mașina românească în momentul în care te uiți în garajul său.

Ervin are șase automobile Dacia: unul fabricat în 1989, unul produs în 1979, un altul cu motor Borgo franţuzesc din 1974, altul din 1981 – modelul cu patru faruri, un Break cu motor pe injecţie produs în 2000, plus unul din 1978, după cum relatează Adevărul.

În prag de Centenar, s-a gândit să vopsească una dintre mașini în tricolorul României. „Unul dintre prieteni mi-a sugerat să îi pun număr de înmatriculare 18-UNR, de la anul Unirii. Am fost la Serviciul de Înmatriculări, am aflat că era disponibil, am plătit taxa de 87 de lei pentru numărul preferenţial şi l-am luat”, povestește Ervin.

Pe 1 Decembrie, de Ziua Națională, românul de etnie maghiară a fost primul șofer care a traversat Podul Centenarului din Oradea cu o Dacia 1300 vopsită în tricolorul țării noastre.

„La anul merg cu ea la Alba Iulia şi voi face turul ţării. Vreau o amintire cu ea în fiecare loc reprezentativ al ţării“, dezvăluie el planul pentru 2019.

Acum, întreaga țară a aflat povestea lui demnă de admirație, dar în Oradea, Ervin este de mult cunoscut pentru pasiunea sa pentru automobile, mai ales cele care au devenit simbolice.

Este specialist în ingineria tuningului, iar printre creațiile sale se numără mașini ca un Mitsubishi Eclipse Cabrio, identică cu cea condusă de regretatul actor Paul Walker în filmul Fast and Furious, un Golf I Cabrio, un Volkswagen Beetle din 1974, un Volkswagen T1, un Austin Mini Cooper din 1985, două Opel Calibra, un BMW E 36 cu semnătura membrilor BUG Mafia, un Audi B4 White King şi un Fiat „Barbie“.