Dezvăluirile despre Liviu Dragnea și afacerile în Teleorman au început cu fiul. Dragnea Junior a băgat zeci de mii de euro, nu ai lui, într-o super-mașină.

„Am și eu o datorie la un tip și nu vreau să cer lui Liviu că mă ceartă, mă poți ajuta să o achit? A făcut o factură cu ulei pentru mașini. Te rog frumos”, așa e primul mail prin care Ștefan Valentin Dragnea i-a cerut directorului Tel Drum bani pentru mașină.

Petre Pitiș e în centrul scandalului „valiza”, unde sunt documentele de la Tel Drum pe care DNA nu le-a găsit.

De la acel prim mail până la final, pe 14 decembrie 2010, fiul lui Dragnea a tunat un Volkswagen Golf. Dintr-o mașină de serie și-a făcut o rachetă albastră de 776 de cai-putere. Totul a costat 78.000 de euro. Imaginile au venit via Turnu cu știri.

În scandalul dezvăluirilor, RISE Project a informat și că Ștefan Valentin Dragnea s-a implicat, în urmă cu doi ani, ca asociat minoritar, prin intermediul unei companii de-a lui (Ludikon Systems) în compania Interfrigo Logistics din Pitești. A fost fondată în 2009 de Daniel Neagoe, coleg de facultate cu Liviu Dragnea Senior.

Valentin Dragnea s-a retras în 2017, pe fondul scandalurilor publice. A cedat participațiile unui angajat (Ilie Dragne).

Reacția lui Liviu Dragnea în subiectul dezvăluirilor a fost să prezinte dosare fictive pentru Iohannis.

Pe 5 noiembrie, a venit în Parlament cu două geamantane. Primul era cu gogoși, pe motiv că asta „vinde” publicația RISE poporului. Cea de-a doua era cu șase dosare la adresa lui Iohannis.

Cât despre banii luați de fiu de la Tel Drum, șeful PSD n-a comentat. „Dacă acele documente sunt reale, DNA trebuie să le investigheze. […] Eu nu cred că aceste documente au plecat din DNA și au ajuns la RISE Project pentru că a apărut și această variantă, dar eu nu cred așa ceva. […] Tel Drum nu mi-a plătit nimic din ceea ce s-a realizat într-o proprietate de-a mea. Nu am niciun majordom. […] Am înțeles că acolo e vorba de schița unei clădiri foarte mari. Nu am așa ceva”, a spus el.

