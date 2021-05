Dacia a scos o ‘nouă mașină’ pe piață, dar nu o va putea cumpăra chiar oricine. De ce

Grupul Renault a reușit să-și surprindă recent clienții din România cu cea mai ieftină mașină Dacia electrică. Succesul mașii a generat deja comenzi imense, producătorul fiind nevoit să le sisteze. Pe de altă parte Renault mai are încă alte multe surprize pentru pasionații modelelor Dacia. Au scos pe piață o serie limitată, denumită Dacia Duster Avantaj.

Grupul Renault își surprinde clienții cu noi modele

Anul 2021 a fost un an plin de succes pentru grupul francez Renault. A reușit să intre pe piața mașinilor electrice cu cel mai ieftin model de pe piață. Dacia Spring electric este una din cele mai importante mașini scoase de Renault în ultima vreme.

Cu un preț imbatabil noul model Dacia Spring electric a reușit să-și câștige clienții, cel puțin pe piața românească. Odată demarat Programul Rabal PLus 2021, românii s-au decis să facă comenzi la Dacia Spring electric.

Numărul acestora a ajuns atât de mare, încât compania a fost nevoită să sisteze pentru o perioadă acste comenzi, tocami datorită numărului mare de precomenzi. Cu toate astea Renault nu se oprește aici și vine cu o nouă ofertă.

Un model exclusivist, Dacia Duster Avantaj

Recent producătorul francez a anunțat o serie limitată a unuia din cele mai bine vândute modele Dacia din portofoliu. Nou serie limitată de Dacia Duster Avantaj vine cu echipări premium, pentru cei pretențioși. Noua serie limitată nu este pentru oricine, având în vedere și prețul, despre care vorbim mai târziu.

Conform producătorului, Dacia Duster Avantaj vine cu un design atractiv și cu mai multe opțiuni pentru siguranță. Seria limitată dispune, printre altele, de un Cruise Control de ultimă generație. Este vorba de așa-numitul pilot automat cu limitare de viteză, comenzile acestuia aflându-se montate direct pe volanul mașinii.

Un alt echipament exclusiv pentru seria limitată Diac Duster Avantaj este un nou sistem multimedia cu un ecran tactil de 8 inchi. Rezoluția, una destul de mare, este de 1024*600. Dispune de redare Full HD 1080P pentru video, are Bluetooth și Wi-Fi încorporat. Mai dispune de un sistem de navigație 3D și funcția MirrorLink wireless.

La exterior seria dispune de bare de pavilion longitudinale cu aspect crom satinat. Geamurile de pe spate și luneta vin cu o tentă de culoare închisă. Jantele la acest model sunt din aliaj 16” Cyclade. Tot la exterior, facelift-ul mai dispune și de ornamentele de pe față și de pe spate cu aspect tot de crom satinat. Pe portiere găsim oglinzi retrovizoare exterioare cu aspect tot de crom satinat.

Seria Dacia Duster Vantaj vine în patru variante, Essential, Confort, Sl Blueline și Prestige. Prețurile sunt în funcție de elementele alese în plus. Astfel se face că varianta Essential are un preț de plecare de 14.050 de euro cu TVA.

Varianta Confort are un preț de plecare de 15.100 de euro cu TVA, SL Blueline are un preț de plecare de 15.900 de euro cu TVA. Ultima variantă, Prestige, are un preț de plecare de la 18.400 de eueo, aeastă variantă fiind premium.

Așa că acum aveți posiblitatea să conduceți o Dacia Duster Avantaj premium, cu toate dotările pe care vi le doriți. Tot ce aveți de făcut este să intrați pe site-ul producătorului și să vă configurați mașina dorită.