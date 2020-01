Dacă vezi o plajă la apus, mintea îți joacă feste: care este adevărul din spatele acestei ”lucrări”

Uneori, cele mai simple imagini sau clipuri video devin virale și nimeni nu înțelege de ce. Nu există o rețetă infailibilă pe care să o aplici ca să faci valuri pe internet. Asta s-a întâmplat și cu imaginea de mai sus.

Ceea ce vezi într-o fotografie, o operă de artă sau într-un desen simplu, mai ales când subiectul nu e evident, ține de tine ca om, de personalitatea ta, de experiențele tale anterioare care îți influențează experiențele prezente. Pornind de la acest set de circumstanțe, sunt șanse mari să vezi în imaginea de mai sus o secvență de pe plajă, la apus, o pictură menită să transmită emoția apusului.

În mod cât se poate de autentic, ceea ce vezi în fotografia de intro, nu este nici pe departe ceea ce crezi. E ceva mult mai simplu decât atât. Din păcate pentru tine, singura ta șansă pentru a interpreta corect cadrul are legătură cu afinitatea ta pentru autoturisme. Eventual, dacă lucrezi într-un service auto, s-ar putea să îți dai seama că aceea este baza unei portiere care trebuie reparată, din cauza unor probleme de rugină destul de grave.

Există și posibilitatea să nu înțelegi ceea vezi. Orice este posibil. La nivel psihologic însă, dacă vezi un apus pe plajă, sunt șanse destul de mari să ai o fire artistică, să vezi frumosul în orice. Ajunsă online, imaginea postată în urmă cu ceva timp a devenit virală, iar reacțiile celor care au văzut-o au variat teribil. ”Vezi până și o navă în zare, cum e posibil?”, a spus cineva. ”E o ușă de garaj.”, era sigur un altul. Autorul pozei a lămurit însă dilema pentru toți, pe Twitter.

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS

— JACKBOY (@nxyxm) July 2, 2019