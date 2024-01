Cuza a spus adevărul despre trupa Noaptea Târziu. Motivul pentru care lansează piese tot mai rar. „Nu este o scuză” VIDEO EXCLUSIV

Din 2021, Cuza este noua vedeta de la Radio ZU. Artistul a acceptat propunerea lui Răzvan Popescu de a-i fi partener de emisiune, astfel, pe cei doi îi putem asculta de luni până joi, de la 16:00 la 18:00, iar vineri până la ora 19:00. Totodată, Cuza nu este liber nici în weekend, căci este prezent, dis-de-dimineață, la “Neatza cu Răzvan și Dani”, pe Antena 1. Astfel, programul lui este destul de încărcat. Unde mai vorbim și despre proiectul de parodii muzicale “Noaptea Târziu”?

Artistul ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și ne-a spus spus adevărul despre Radio ZU, dar ne-a spus și motivul pentru care trupa “Noaptea Târziu” a făcut o pauză.

Din 2021, Cuza este noul partener de emisiune a lui Răzvan Popescu, la Radio ZU. Vocea lor este ascultată de milioane de români în fiecare zi. Artistul ne-a spus adevărul despre momentele în care nu are inspirație și mai mult decât atât, despre posibilele gafe pe care le face la radio:

După cum ați observat, trupa Noaptea Târziu pare că a intrat într-o pauză, căci lansează parodii tot mai rar. Prima parodie “Sunt un cocalar” au lansat-o în urmă cu 9 ani, iar în prezent are peste 53 de milioane de vizualizări.

În acea perioadă, băieții lansau frecvent parodii, însă de aproximativ 3 ani, aceștia au luat o pauză de la proiect. Cuza ne-a spus motivul:

“Nu am mai făcut piese din multe puncte de vedere. În primul rând, nu am mai avut timp. Serios, am filmări începând de dimineață până seara. Când să mai fac și parodii? Asta nu este o scuză. Principalul motiv este faptul că nu am mai găsit…Adică, ne-a trebuit un moment mare de pauză, să mai găsim subiecte, să le facem la fel de naturale, ca înainte.

Intrasem într-o perioadă încordată, ne forțam să scoatem o piesă și dispărea toată bucuria pe care am avut-o ani de zile. Și am zis: “Ce facem? Ne salvăm sufletul, ca oricând pe viitor, să putem face treaba asta le fel de bucuroși sau mai forțăm un pic, ne mai încordăm și gata, la revedere?”

Piesa “Sunt un cocalar” nu este una dintre piesele care generează foarte mulți bani, fiind drepturile de autori în spate, noi facem cover-uri, dar este o piesă care încă face lunar sute de mii de vizualizări pe lună.”, ne-a mai spus fostul concurent de la Asia Express.