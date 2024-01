Cum l-au acceptat copiii Cristinei Spătar pe Vicențiu Mocanu în familie. Este soțul vedetei un bărbat gelos? “E greu” VIDEO EXCLUSIV

Cristina Spătar se poate declara o mamă și o soție fericită și împlinită! Vedeta trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Cântăreața și-a găsit liniștea în brațele lui Vicențiu Mocanu, astfel au ajuns în fața ofițerului de stare civilă în decembrie 2022, iar pe 24 iunie 2023 s-au căsătorit religios. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, artista a vorbit despre relația cu partenerul ei.

Cristina Spătar este mamă a doi copii, Albert și Aida care o fac mândră în fiecare zi. Fiul ei este clasa a 8-a și se pregătește intens pentru examenul de capacitate, iar fiica sa este elevă în clasa a 5-a și învață extraordinar de bine. Astfel, vedeta ne-a dezvăluit că este o mamă mândră.

“Albert este clasa a 8-a și am foarte multe emoții. Face pregătiri la matematică și la română și sper să fie bine. Urmează capacitatea, este un an delicat pentru el. Face meditații, ca toți copiii. Cu Aida nu am probleme, este clasa a 5-a și are note mari, sunt foarte liniștită în ceea ce o privește, este un copil conștiincios. Albert își dorește să meargă la un liceu cu profil mate-info!”, a declarat Cristina Spătar, în exclusivitate pentru Playtech Știri.