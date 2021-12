Cuvintele magice pe care toţi şefii vor să le audă de la un angajat. Ce trebuie să spui pentru a avea succes la job

Ce trebuie să spui pentru a putea fi angajatul perfect? Există câteva fraze pe care orice angajator ar vrea să le audă de la oricine. Care sunt cuvintele magice? Dacă le vei spune, îi vei trezi imediat interesul și te va pune pe piedestal într-un timp scurt.

Cuvintele magice pe care șefii vor să le audă: ce trebuie să spui?

Cel mai important lucru la orice loc de muncă este energia ta. Trebuie să iei în considerare mulți factori atunci când te angajezi. Ai gijă la ceea ce știi să faci, cât promiți, care sunt competențele tale, cum te mulezi pe noi situații care ar putea să vină și care este dispoziția ta.

Toată lumea știe că dacă ai o energie bună, lucurile încep mai bine încă de la prima oră, ulterior aceasta îți indică toată ziua. Este foarte important să îți cunoști colegii și să îți construiești o idee despre mediul în care lucrezi.

Un angajat trebuie să fie deschis față de cei din jur și față de șefi pentru a indica atunci când sunt probleme și când este cazul să îți reconsideri opțiunile. Un lucru care trebuie să te intereseze și pe care să îl iei în calcul este cerința ta în raport cu experiența și salariul pe care îl vei avea.

Majoritatea tinerilor de la început de drum fac multe compromisuri în această direcție pentru a căpăta experiență, ulterior încep să vină și bucuriile în dreptul sumei lunare cu care sunt răsplătiți.

Orice angajator vrea să audă asta

1 „Am o soluție”

2 „M-am ocupat să-mi rezolv eroarea”

3 „Te pot ajuta să-ți atingi obiectivele”

4 „Îmi place să lucrez în echipă”

5 „Am o idee”

6 „Chiar dacă nu este zona mea, sunt sigur că pot să-mi dau seama”

7 „Nu am nicio problemă să stau câteva ore în plus”

8 „Aș dori să învăț mai multe sau să mă specializez în…”

9 „Putem reduce costurile”

10 „nu”

11 În rezumat

Angajatul ideal

2. Angajatii de care orice companie are nevoie sunt cei de incredere. Poti sa ai incredere ca nu vor da mai departe secretele companiei si nici informatii confidentiale din contract.

3. Angajatii perfecti isi respecta promisiunile. Daca au spus ca se vor ocupa de un anumit proiect, o vor face! Nu este nevoie sa ii controlezi pentru ca ai incredere in cuvantul lor.

4. Angajatii perfecti vin cu idei, propuneri si noi oportunitati prin care sa aduca valoare in echipele din care fac parte.

5. Angajatul perfect va cere ajutor atunci cand nu stie cum sa rezolve o anumita sarcina. Nu risca sa greseasca din cauza rusinii de a cere ajutor.

6. Angajatul perfect are capacitatea de a-si recunoaste propriile greseli. Nu va incerca sa le ascunda sub pres. Va avea demnitatea si curajul de a-si asuma responsabilitatea actiunilor sale. (Sursa: realitate.net)