Cutremurul din octombrie, prevăzut în august? Mesajul viral care îl anunța

Un cutremur de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de 28 octombrie. Totuși, pe Facebook există un mesaj încă din 15 august care îl prevede.

În noaptea dintre 27 și 28 octombrie, un cutremur de 5,8 grade pe scara Richter a fost înregistrat în Vrancea. Acesta a fost resimțit și în București. Cutremurul a fost înregistrat la ora 3:38, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, la o adâncime de 151 de kilometri, conform INFP.

Cutremurul a fost în apropierea următoarelor oraşe: Nehoiu (21 km), Covasna (35 km), Întorsura Buzăului (41 km), Târgu Secuiesc (49 km) şi Vălenii de Munte (58 km).

Constantin Ionescu, directorul general al INFP, a spus însă că un astfel de cutremur face parte din activitatea seismică normală. Chiar dacă acest cutremur a avut o magnitudine de 5,8 grade pe scara Richter, nu ar trebui să fie panică.

„Ultimele cutremure cu o magnitudine de peste 5 s-au produs în 2016, în septembrie şi decembrie, tot de 5,8 grade pe Richter, iar în 2018, acesta este cel mai mare. Nu mai aşteptăm replici. De obicei, la cutremurele de adâncimea aceasta nu prea sunt replici şi dacă sunt, ele sunt mult mai mici. În Vrancea nu sunt replici aşa cum sunt la cutremurele de suprafaţă. E important că nu s-a produs un seism de magnitudine mai mare”, a precizat Ionescu.

„E un cutremur moderat, este normal pentru zona Vrancea, se produc astfel de cutremure la un interval de câțiva ani. Acest cutremur are un efect benefic pentru că a eliberat energia acumulată. Anul acesta a fost o activitata slabă în Vrancea. A apărut ca o acumulare la aceasta energie”, a explicat Mircea Radulian, seismolog INFP, citat de Digi 24.

Cutremurul din 28 octombrie, prevăzut încă din 15 august?

După acest cutremur, pe Facebook s-a viralizat un mesaj cel puțin ciudat. Pagina căruia îi este atribuit se numește „Seismic Center – Predictie si alerta cutremur”.

„Ca si opinie personala un cutremur cu magnitudinea peste 5.2 richter este posibil sa apara in jurul datei de 27-28 octombrie 2018, bineinteles mai este mult timp pana atunci si abia inaintea intervalului vom stii ce procentaj este, dar este bine ca lumea sa fie pregatita tot timpul inclusiv cei de la situatii de urgente in jurul datei de 28 octombrie si sa comunice cu institutiile de cercetare ale statului in caz ca apar semnale ca ar fi posibil acest lucru”, se arată în mesaj.

Sunt două teorii „de lucru” aici: fie chiar se aștepta tot INFP la un cutremur mai mare, dar nu atât de mare, cât să panicheze populația, fie e vorba doar de o coincidență și o potrivire prea bună. Deocamdată, atât cât se știe despre cutremure, nu pot fi prevăzute, dar pot fi calculate.

O teorie secundară e că pe pagină, pur și simplu, sunt publicate mai multe mesaje de tipul acesta. Altfel, sunt publicate la data corectă, fără editări, sunt lăsate să strângă câteva comentarii veridice, apoi sunt ascunse din timeline până la momentul oportun (cum s-a întâmplat acum). Ce-i drept, în sprijinul acestei teorii, numărul comentariile mai vechi e destul de mic.

Când lucrul menționat în mesaj chiar se întâmplă, postul e reactivat, redistribuit ca să intre în atenția publică și devine viral. Vom reveni cu informații detaliate despre cum a putut fi estimat (dacă așa ceva s-a întâmplat) un cutremur pentru o dată destul de exactă.

Dacă e coincidență, atunci e o coincidență prea mare, dacă arunci o privire la un mesaj din 25 octombrie de pe aceeași pagină.

„Gradul maxim de intensitate pentru intervalul orar 01:20 – 06:00 AM in intervalul 27/10 – 06/11 este de max. 5.7 MR pentru Vrancea, deci stam linistiti in acest interval orar. Continuam calculele fortelor trigger-ului de degajare pentru celelalte intervale orare, probabil la noapte terminam 20 PM – 01:20 AM si tot asa…”.

Toate astea pot însemna că un risc de cutremur exista, dar, din nou, n-a fost atât de mare, cât să fie alertată populația.