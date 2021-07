Cutremur puternic cu magnitudinea de 8,2 în Alaska. A fost emisă o alertă de tsunami. Mesajul de ultimă oră al autorităților

CNN a anunțat în această dimineață, ora României, că părți din Alaska sunt supuse avertizărilor de tsunami. Avertizarea a venit după ce un cutremur cu magnitudinea 8,2 a lovit în largul coastei, potrivit datelor preliminare din Studiul Geologic SUA.

Cutremurul foarte puternic a fost localizat la aproximativ 91 de kilometri est de sud-est de Perryville, Alaska, și a avut loc în jurul orei 22:15, miercuri seara, ora locală, a spus USGS, confom CNN.

La 46,7 km adâncime, seismul este considerat superficial. Cutremurele de mică adâncime au între 0 și 70 km adâncime.

„Acest eveniment a fost resimțit în toată peninsula Alaska și Kodiak”, potrivit Centrului de cutremur din Alaska.

O avertizare de tsunami a fost emisă pentru porțiuni din stat, potrivit Centrului Național de Avertizare a Tsunamiilor din SUA.

Autoritățile spun că au fost cel puțin două replici puternice, inclusiv cu o magnitudine preliminară de 6,2 și o magnitudine de 5,6 grade pe scara Richter.

Centrul de avertizare asupra tsunami-urilor din Pacific a emis o notificare că amenințarea potențială pentru Guam și Samoa Americană era încă în curs de investigare.

Pe baza datelor preliminare seismice, cutremurul ar fi trebuit să fie simțit pe scară largă de aproape toată lumea din zona epicentrului.

Este posibil să fi cauzat daune ușoare până la moderate, mai spun autoritățile. Scuturarea moderată a avut loc probabil în Perryville, lacul Chignik și Sandpoint.

Astfel de cutremure au mai fost în Alaska și în anii trecuți, dar majoritatea de magnitudini mai mici. Cutremurul din această dimineață este considerat a fi cel mai mare din acest an.

Deja se fac estimări asupra daunelor materiale din zonele afectate de cutremur. Autoritățile au mai emis avertizări locuitorilor din zonă, în eventualitatea apariției altor cutremure.

Videoclipuri și imagini îngrozitoare din Alaska au apărut pe Internet, imediat după cutremur. De îndată ce au apărut știrile, internauții preocupați au mers pe rețelele de socializare pentru a împărtăși mesaje nativilor din Perryville.

Videoclipurile virale arată drumuri rupte și sirene de avertizare care bâlbâie de-a lungul coastei Alaska pe măsură ce valurile se apropie. Videoclipurile cu mașini de poliție care se rotesc în jurul lor fac, de asemenea, trafic pe Twitter.

