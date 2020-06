Cutremur în televiziune. Emily, asistenta de la Acces Direct, rupe tăcerea după demisie

Lovitură pentru telespectatorii Acces Direct. Ediția de ieri a emisiunii de la Antena 1 s-a încheiat așa cum nimeni nu s-a așteptat: cu demisia lui Emily Burghelea, care a spus plângând, în direct, că s-a săturat să fie părtașă la mușamalizarea violenței din cuplul Vulpița-Viorel. Astfel, oamenii au putut vedea, ulterior, că totul este regizat în ceea ce privește cuplul din Blăgești.

De ce a demisionat Emily Burghelea de la Acces Direct

După ce și-a anunțat demisia în direct, Emily Burghelea a postat pe contul ei de Instagram mai multe story-uri în care apare cu machiajul întins, plânge și se lovește cu pumnii în piept, că ea nu poate accepta ce se întâmplă în emisiunea de la Antena 1. Mai mult, asistenta tv face praf Acces Direct și le spune oamenilor în mod direct că tot ce ține de proiectul lor este regizat.

Astfel, într-un vlog postat pe contul ei de Youtube, imediat după terminarea emisiunii Acces Direct, Emily Burghelea a explicat de ce anume a recurs la acest gest. Vedeta a scos în evidență faptul că povestea cu Vulpița și Viorel este o regie pe care a mușamalizat-o, personal, prea mult timp.

”Nu am putut să rămân nepăsătoare”

„Bună, tuturor. Eu sunt Emiliana, iar azi mi-am dat demisia de la Acces Direct. Știu că mulți dintre voi mi-au spus de-a lungul timpului că nu este bine să fac parte din acest format, dar din momentul în care am fost pusă să ascund niște agresiuni, nu am mai putut să fac parte din acest format.

Da, ați avut dreptate. Azi s-a depășit cu mult limita. Am fost pusă să ascund lucruri care sunt cu mult sub demnitatea unei femei, nu contează că e vorba de Vulpița, de X sau de Y, iar eu nu am putut să rămân nepăsătoare, nu am putut. Eu chiar vreau ca voi să înțelegeți că eu nu am făcut chestia asta ca să pătez imaginea oamenilor care lucrează acolo și cu care m-am înțeles foarte bine, până astăzi, când m-au pus să fac ceva ce nu am putut să fac.

Nu pot să tac atunci când cineva vine la mine și se plânge și îmi spune că sunt singura scăpare, singura soluție, singura persoană care poate să o ajute, căci restul se fac că plouă. Nu e ca și cum a plecat regina Elisabeta de la Palatul Buckingham. Nu vreau să intru în detalii acum, am o mulțime de stări în momentul ăsta. Nu vreau să fiu nevoită să spun mai mult, pentru că e nasol” a precizat Emily Burghelea, în vlog.