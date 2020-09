Cutremur în Poliția Română. Decizia radicală luată acum de șeful polițiștilor

Într-o situație de criză și în urma dezvăluirilor din presă, Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu și-a anunțat astăzi demisia din funcția pe care o deținea, după ce, anterior, recunoscuse întâlnirea cu membrii clanului Duduienilor.

La puțin timp după înmormântarea lui Emi Pian, fostul lider al clanului Duduienilor, în presă au apărut informații și materiale video prin care au fost scoase la iveală întâlnirile nocturne dintre acum fostul Șef al Poliției Române, Liviu Vasilescu, s-a produs un adevărat cutremur la nivel înalt în cadrul Poliției Române. Deși a recunoscut întâlnirea cu membrii clanului, printr-un comunicat dat de Inspectoratul General al Poliției, se preciza că Liviu Vasilescu nu are de ce să îşi părăsească postul de conducere.

“De ce s-au întâlnit noaptea? Pentru că a fost un element surpriză. S-a ales o oră târzie astfel încât să nu existe posibilitatea ca această informație să fie diseminată rapid la toți cei care şi-au anunțat prezența și despre care noi dețineam informații că vor fi prezenți la orele 14.00. (..) Am ajuns azi să discutăm de ce șeful Poliției Române a coborât în stradă să rezolve problema, tocmai pentru că în acel moment a fost singura soluție operativă eficientă, pe românește, nu am avut altă soluție care să garanteze succesul operațiunii. Trist, dar adevărat. (În mod concret, chestorul Vasilescu era în concediu timp de 5 zile, a fost rechemat urgent și a rezolvat problema în 5 ore, și oricum șeful Poliției Române nu era la prima lui „excursie în teren” de la preluarea mandatului). În concluzie, chestorul Vasilescu a fost singurul considerat ca având experiența necesară de a coordona operativ, nici nu s-a ascuns, nu a făcut nimic ilegal, acționând după „litera manualului” de tactică polițienească, pe care trebuie să-l cunoască orice polițist. (În plus, după cum ați observat, echipa operativă a știut tot timpul unde sunt camerele de luat vederi)”, se preciza în comunicatul IGPR, dat pe facebook.

Pe 27 august, după ce presa și opinia publică, scandalizată de dezvăluirile făcute, cerea demisia celor implicați, fostul Șef al Poliției Române, confirma întâlnirea pe care a avut-o cu membri ai clanului Duduianu, înainte de înmormântarea fostului lider al grupării, susținând că a fost o acțiune oficială a Poliției Române și că demersul a fost “absolut legal”. Implicațiile acestor demersuri mergând până la nivelul MAI, spunându-se că secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu ar fi fost cel care ar fi cerut devansarea funeraliilor interlopului Emi Pian.

Presiunea opiniei publice și poate cea din cadrul instituțiilor statului l-au determinat ca astăzi Liviu Vasilescu să iasă în public și să-și anunțe demisia din funcția pe care o deținea până în acest moment, declarând că:

”Vă rog să îmi permiteți ca de astăzi să mă retrag din funcția de inspector general al Poliției Române, să rămân ofițer de poliție și să îmi îndeplinesc sarcinile care îmi vor fi încredințate. Atât ca ofițer de execuție, cât și ca manager mi-am făcut datoria cu onoare și bună credință, integritate profesională, fiind principiul care m-a ghidat în întreaga carieră. În ultimul timp am constatat un atac mediatic concertat asupra Poliției Române și Ministerului AI într-o per în care țara are nevoie de liniște și conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetățenilor.

Aveam informații că urmau să vină mulți din zona familiei și nu numai și am apelat la elementul-surpriză. Să devansăm ora înmormântării pentru ca tot ce pregătiseră ei să nu mai aibă loc. Am vrut să evităm să iasă scandal în stradă și îmbolnăviri.

Noaptea am trimis un mesaj ca un reprezentant al familiei să vină ca să i să transmită că înmormântarea trebuie să înceapă la ora 8.00, că nu putem permite să avem aglomerare de persoane, să iasă poate lupte de stradă, scandal și mai ales transmiterea virusului. Iar rezultat este că nu am avut nici scandal și nici nu am avut îmbolnăviri în masă”, a spus Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române.