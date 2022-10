Cutremur în familia regală. Ce s-a aflat despre Prințul Harry și Meghan Markle

Ce s-a aflat despre Prințul Harry și Meghan Markle. Jurnalistul Valentine Low a luat prin surprindere pe toată lumea cu noua sa carte, intitulată „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”/ „Curtenii: Puterea ascunsă din spatele Coroanei”. Ce a scris autorul despre ducii de Sussex nu va fi bine văzut de familia regală britanică.

Jurnalistul Valentine Low, corespondentul regal al The Times, a prezentat viața membrilor familiei regale britanice dintr-o nouă perspectivă, în lucrarea „Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”/ „Curtenii: Puterea ascunsă din spatele Coroanei”. Cartea a fost lansată în urmă cu doar câteva zile și se bucură deja de succes.

Toate dezvăluirile sunt făcute prin prisma curtenilor de la Palatul Buckingham. Într-unul dintre capitolele cărții, Valentine Low a scris câteva detalii interesante despre Prințul Harry și Meghan Markle. Jurnalistul a intervievat mai mulți curteni pentru a avea o părere asupra relației cuplului de Sussex cu restul familiei regale.

Valentine Low a scris despre Prințul Harry că era foarte nemulțumit și, totodată, „disperat de nefericit” de viața pe care o avea între pereții Palatului Buckingham. Meghan Markle i-ar fi făcut o favoare fratelui lui William, convingându-l și sprijinindu-l să „demisioneze” din funcția de membru al Casei Regale britanice.

„Există o parte din mine care crede că Meghan i-a făcut lui Harry cel mai mare serviciu pe care l-ar putea face cineva. Și anume, să-l scoată din familia regală. A fost pur și simplu nefericit în ultimii doi ani din viața sa profesională”, a spus sursa de la Casa Regală, citată de Valentine Low în cartea sa.

Regina nu a acceptat ideea de îndatoriri cu jumătate de normă

În aceeași intervenție, sursa anonimă a spus că mulți sunt supărați că Prințul Harry și Meghan Markle au luat decizia de a renunța la îndatoririle lor regale. Totuși, majoritatea sunt conștienți că acest lucru era cea mai bună soluție pentru ca ducele de Sussex să scape de nefericirea care îl apăsa.

„Știam că este nemulțumit, dar nu știam cu adevărat care ar fi soluția. Meghan a venit și a găsit soluția”, a spus sursa citată, potrivit lui Valentine Low.

În primă fază, Prințul Harry și Meghan Markle nu ar fi trebuit să se retragă definitiv din familia regală. Planul inițial era ca ducii de Sussex să se mute pentru un an de zile în străinătate, după care să revină la Palatul Buckingham. Cei doi parteneri au luat în calcul mai multe locații pentru a se muta, printre care se numără și Africa de Sud, Noua Zeelandă și Canada.

Totuși, planurile lor au eșuat din cauza lipsei de „bani și de securitate”, potrivit lui Valentine Low. Corespondentul regal arată că regretata regină Elisabeta a II-a s-a opus ideii de a putea fi membru regal doar cu jumătate de normă. Prințul Harry și Meghan Markle au vrut să facă un compromis, însă suverana britanică nu l-a acceptat.

În cele din urmă, Prințul Harry și Meghan Markle au decis să renunțe la îndatoririle lor regale în ianuarie 2020.