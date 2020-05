Cutremur de 6,6 grade pe scara Richter, în Grecia. Care este situația pagubelor și a victimelor

Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter a avut loc azi, 2 mai, în Grecia. Care este bilanțul pagubelor și victimelor în urma seismului? Acesta a avut alte două replici puternice.

Un cutremur cu magnitudinea de 6,6 grade pe scara Richter de moment a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, 2 mai, după-amiaza. Acesta s-a produs în Marea Mediterană, în apele teritoriale ale Greciei și a avut epicentrul în apropierea insulei Creta, conform Institutului American de Geofizică (USGS). Specialiștii au indicat apariția lui la ora locală 15:51. Adâncimea sa a fost de 17 kilometri și a fost resimțit destul de puternic și în Turcia, Egipt și Libia. Centrul Seismologic Euro-Mediteranean a susținut că seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe Richter, la o adâncime de 10 kilometri.

Institutul de Geodinamică din Atena a indicat că a avut loc la aproximativ 55 de kilometri sud de orașul Ierapetra, iar Institutul Național pentru Fizica Pământului a transmis că seismul a avut magnitudinea de 6,2m producându-se la o adâncime de 42 de kilometri. Cutremurul a avut alte două replici destul de puternice. Prima a avut magnitudinea de 5,3 – ora locală 16:33 – iar a doua de 4,7 – ora locală de 16:47. Presa locală relatează că încă nu au fost anuțate persoane rănite sau pagube.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.5 in Crete, Greece 40 min ago pic.twitter.com/FfKOXmG4oC

