Cutremur de 5,4 grade în România. Ce spun specialiștii INFP și cum s-a simțit la București

Un cutremur cu magnitudine estimată inițial la 5,4 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de joi spre vineri, 30-31 ianuarie 2020, în România. Ce spun specialiștii INFP și cum s-a simțit la București?

Cutremur de 5,4 grade în România

Un seism cu magnitudine estimată în primă instanță la 5,4 grade pe scara Richter și 126 de km, apoi revizuită la 5,2 și adâncimea la 140 de km s-a produs în noaptea de joi spre vineri, 30-31 ianuarie 2020, informează Institutul Național pentru Fizica Pământului(INFP). Cutremurul s-a produs la o adâncime de 121 de kilometri, în Vrancea, la ora 3,26 și s-a simțit intens și în București: mișcare bruscă, de durată scurtă.

Localizare: 84 km E de Brașov, 97 km S de Bacău, 98 km NE de Ploiești, 110 km V de Galați, 112 km NV de Brăila, 148 km N de București, 171 km NE de Pitești, 177 km SV de Iași, 197 km E de Sibiu, 212 km N de Ruse.

Conform informațiilor transmise de INFP, epicentrul mișcării plăcii tectonice a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 90 km est de Brașov, 93 km sud de Bacău, 104 km nord-est de Ploiesti, 105 km vest de Galați, 108 km NV de Brăila, 153 km nord de București, 171 km sud de Iași, 178 km N-E de Pitești, 203 km est de Sibiu, 214 km sud-vest de Chișinău. Este cel mai mare cutremur care s-a produs anul acesta în țară. Anul precedent, cel mai puternic seism s-a produs în Vrancea, pe 3 septembrie, și a avut magnitudinea de 4,5 grade pe scara Richter.

Mesajele ISU București-Ilfov și IGSU după cutremur:

ISU București – Ilfov Update: Ca urmare a cutremurului produs în această dimineață, mai multe echipaje de pompieri au efectuat recunoașteri în zona de competență pentru a ne asigura că nu sunt probleme.

IGSU – Fizica Pamantului (INCDFP) transmite:

In ziua de 31/01/2020 la ora 03:26:46(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea un cutremur cu magnitudinea 5.2 pe scara Richter, la adancimea de 140km.

Intensitatea cutremurului in zona epicentrala a fost de V grad(e) Mercalli. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Odobești(34km), Panciu(40km), Focșani(47km), Râmnicu Sărat(47km), Onești(51km).

Precizări RO-ALERT:

În cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări, anterior declanșării acestora. Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență).