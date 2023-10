Curs valutar BNR pentru 30 martie 2023. Euro are pe final de lună o valoare în creștere

Curs valutar BNR pentru 30 martie 2023. La cursul BNR al zilei de ieri, moneda europeană a avut o variație negativă, fiind cotat la 4,9479 lei, față de ziua precedentă, iar dolarul american a înregistrat o scădere, fiind cotat la 4,5594 lei, adică cu 0,0146 unități mai puțin decât cursul anterior. Inclusiv lira sterlină a avut o variație pozitivă, fiind cotată la 5,6287 lei, cu 0,0084 unități monetare mai puțin decât precedenta cotație. Piețele europene au închis ziua de ieri în stagnare, sentimentul rămânând precaut, iar Deutsche Bank a scăzut cu 1,6% din cauza sentimentului de instabilitate bancar. Rămâne să vedem ce se va întâmpla la finalul zilei de astăzi.

Piețele bursiere europene au închis mixt ieri, investitorii părând să se mențină în expectativă după un episod serios de volatilitate a pieței. Indicele pan-european Stoxx 600 a închis plat, multe sectoare reducând creșterile puternice din prima parte a dimineții. Băncile au înregistrat o creștere de 0,7%, restabilind câștigurile din prima parte a ședinței, cu Credit Suisse a urcat cu 0,7%, iar UBS cu 1,7%. Deutsche Bank a recuperat o parte din pierderile anterioare, dar a închis în continuare cu 1,6% mai jos, în urma volatilității recente.

„Deși nu am căutat această tranzacție, am fost pregătiți și o vedem ca pe o oportunitate de a accelera povestea de creștere a firmei noastre. Nu am cumpărat Credit Suisse doar pentru a o închide.”; a anunțat într-o notă revizuită luni, directorul general al UBS, Ralph Hamers, despre recenta achiziție a băncii Credit Suisse.