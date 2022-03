Curs valutar BNR pentru 14 martie 2022. Cu cât crește euro astăzi?

Ultimele zile, cel puțin la nivel mondial, a prins moneda europeană într-un trend descrescător. Dolarul a reușit să câștige teren în fața euro, iar bursele au resimțit efectele crizei ucrainene. În România, la ultimul curs, moneda europeană a mai câștigat 0.0001 unități în raport cu leul. Astăzi vom avea un nou curs valutar BNR pentru 14 martie 2022, și vom afla, după ora 13:00, cu cât crește eruo astăzi.

Moneda europeană afectată de criza ucraineană

Dolarul a crescut vineri dimineață, atingând un nou maxim al ultimilor cinci ani, după ce un raport privind inflația din SUA a arătat cea mai mare creștere anuală din ultimii 40 de ani. Euro s-a luptat să se mențină, în condițiile în care un viraj surprinzător de dur al Băncii Centrale Europene (BCE) a fost compensat de riscurile de creștere generate de invazia rusă în Ucraina.

Indicele dolarului american, care urmărește dolarul față de de alte monede, a crescut cu 0,02% până la 98,520. Raportul american, publicat joi, a arătat că indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut cu 7,9% de la an la an și cu 0,8% de la lună la lună în februarie. IPC de bază a crescut cu 0,5% de la lună la lună și cu 6,4% de la an la an.

Atât lira sterlină, cât și euro au resimțit impactul conflictului din Ucraina și al creșterii prețurilor la mărfurile de bază care a rezultat. Euro s-a tranzacționat ultima dată la 1,1010 dolari, după o zi de joi volatilă, în care a terminat cu 0,8% mai jos.

„Mesajul mai dur din partea BCE a avut o presiune temporară de creștere asupra euro, dar a fost de foarte scurtă durată, ceea ce ne spune că alte dinamici prevalează asupra oricăror considerații legate de ceea ce ar putea face BCE, inclusiv știrile venite din Ucraina”, spun analiștii financiari.

Rămâne să vedem astăzi la cât va ajunge cotația BNR pentru moneda europeană. Astăzi avem un nou curs, și vom vedea după ora 13:00 ce se întâmplă cu moneda europeană în contextul actualei situații economico-geo-politice.

Cursul zilei de 14 martie 2022

Noul CURS BNR este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00.

Curs valutar BNR pentru 14 martie 2022: Euro

Curs valutar BNR pentru 14 martie 2022: Dolar

Curs valutar BNR pentru 14 martie 2022: Lira sterlină

Rubla rusească pe plan european

Banca centrală din Rusia a mai mult decât dublat ratele dobânzilor până la 20%. A interzis temporar brokerilor ruși să vândă titluri de valoare deținute de străini. Guvernul a ordonat exportatorilor să schimbe 80% din veniturile lor în valută în ruble și a interzis rezidenților ruși să efectueze transferuri bancare în afara Rusiei.

Rubla a fost supusă unei presiuni intense, iar eșecul Moscovei de a apăra moneda se va traduce prin dureri economice. Rusia este unul dintre principalii exportatori de petrol și gaze, dar multe alte sectoare ale economiei sale se bazează pe importuri.

Pe măsură ce valoarea rublei scade, acestea vor deveni mult mai scumpe la cumpărare, ceea ce va duce la creșterea inflației. Fitch Ratings a redus marți ratingul de credit al Rusiei și a avertizat că o intrare în incapacitate de plată este iminentă.

Curs valutar BNR pentru 14 martie 2022: Rubla rusească

O rublă are cursul prezentat la valoarea de 0,0393 Lei, alături de variația pozitivă de +0.0012 Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 4 martie 2022

