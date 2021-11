Curs BNR pentru 9 noiembrie 2021. Care va fi cotația zilei de astăzi?

Ultimele două cursuri, de vineri 5 noiembrie, și luni 8 noiembrie, au stabilit raportul dintre leu și euro. Dacă vineri euro scădea cu 0.0001 unități, ieri a înregistrat o nouă creștere, cu cel puțin 0.0004 unități. Rămâne să vedem noul curs BNR pentru 9 noiembrie 2021, după ora 13:00, și vom afla atunci dacă va mai crește sau nu moneda europeană în raport cu leul românesc.

Instabilitatea politică generează o nouă rată a inflației. Cursul leu-euro are de suferit

Leul românesc a pierdut teren în raport cu euro în ultima lună și a atins un minim istoric de 4,9490 pentru un euro pe 3 noiembrie, pe fondul temerilor de pe piață legate de coronavirusul care se răspândește rapid la nivel mondial și de impactul acestuia asupra activității economice.

Ulterior, leul și-a revenit într-o oarecare măsură, deoarece Banca Centrală a intervenit pe piața valutară pentru a stopa căderea. La 5 noiembrie, leul a încheiat ziua la 4,9485 lei pentru un euro, marcând o depreciere cu 0.0001 unități. În plus, moneda a scăzut cu 1,6% de la an la an și cu 0,9% de la începutul anului până în prezent.

Leul s-a depreciat, din ce în ce mai mult, odată cu declanșarea crizei politice guvernamentale. De atunci, leul a avut o depreciere masivă cu un efect asupra scăderii vânzării bruscă a activelor riscante din cauza crizei politice și pe fondul noului val 4 de coronavirus și a temerilor tot mai mari privind impactul pandemiei asupra economiei reale și a sistemului financiar.

În prezent, leul este văzut slăbind și mai mult, în condițiile în care deficitele fiscale și de cont curent ale țării continuă să exercite o presiune descendentă. Rămâne să vedem noul curs al acestei zile și la cât a stabilit BNR cotația monedei europene în raport cu leul românesc.

Noul CURS pentru 9 noiembrie 2021, este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00

Curs BNR pentru 9 noiembrie 2021: Euro

1 euro = Lei (Lei)

Un euro are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație negaitivă de -Lei.

Curs BNR pentru 9 octombrie 2021: Dolar

1 dolar =Lei (Lei)

Un dolar are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație negativă de Lei.

Curs BNR pentru 9 noiembrie 2021: Lira sterlină

1 liră = Lei (Lei)

O liră sterlină are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația negativă de -Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 9 noiembrie 2021

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a crescut față de ziua anterioară, după cum urmează: