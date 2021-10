Curs BNR pentru 27 octombrie 2021. Nu aduce ziua ce aduce cursul de schimb

La cursul zilei de ieri atât euro, cât și celelalte două monede importante, au avut o creștere semnificativă în raport cu leul. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la lira sterlină, cre a avut 0.0248 de unități în fața leului. Rămâne să așteptăm noul curs BNR pentru 27 octombrie 2021, și să vedem ce se întâmplă și astăzi cu leul rămânesc.

Lira sterlină crește, iar leul se devalorizează

Deși, aparent, lira sterlină nu are niciun efect important în piață, am putea rămâne surprinși să aflăm că, totuși, are un efect. Ultimele creșteri au dus moneda britanică la valori extrem de mari, la cotația de ieri ajungând la 5,8750 de lei pentru o liră sterlină. Cu o creștere de 0.0248 de unități în fața leului, moneda britanică se întărește și mai mult, asta însemnând o depreciere a leului extrem de importantă.

Cu toate că moneda unică europeană este baremul pieței, și lira sterlină are un impact important în bunul mers al leului, la cotațiile de schimb valutar. Odată cu pandemia de coronavirus, frustrările continue legate de Brexit și Marea Britanie care suferă cea mai mare recesiune economică dintre marile economii, majoritatea analiștilor băncilor prevăd că lira sterlină va continua să fie sub presiune în 2021.

Băncile se concentrează pe cât de adâncă va fi recesiunea și cât va dura ea. Aceasta înseamnă că lira sterlină va continua probabil să sufere față de alte valute. Cu toate acestea, nu totul este sumbru. Dolarul american, a se vedea și pe piața românească, este încă relativ mai slab decât lira sterlină, care acționează ca un suport pentru cursul de schimb între cele două monede.

La nivel european moneda britanică a devenit mai puternică, în raport cu dolarul american. Și, după cum s-a putut vedea, a devenit și mai puternică, în raport cu leul. Rămâne să vedem cursul zilei de astăzi, după ora 13:00, și vom afla atunci cu cât se mai scumpește moneda britanică.

Noul CURS pentru 27 octombrie 2021, este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00

Curs BNR pentru 27 octombrie 2021: Euro

Curs BNR pentru 27 octombrie 2021: Dolar

Curs BNR pentru 27 octombrie 2021: Lira sterlină

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 27 octombrie 2021

