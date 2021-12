Curs BNR pentru 27 decembrie 2021. La cât ajunge astăzi euro?

În ajunul Crăciunului, moneda europeană a crescut cu 0.0002 unități în fața leului. Deși se preconizează o creștere până la 5 lei, leul se menține încă pe pozție. Astăzi vom avea un nou curs BNR pentru 27 decembrie 2021, și rămâne să aflăm care va fi cotația începutului de săptămână.

Leul scade pe final de an. Preconizările duc spre o valoare mărită a euro

Leul românesc a pierdut teren în raport cu euro în ultima lună și a atins un minim istoric de 4.9490 pentru un euro pe 24 decembrie. Banca Centrală a intervenit pe piața valutară pentru a stopa căderea. La 3 aprilie, leul a încheiat ziua la 4,83 lei pentru un euro, marcând o depreciere de 0,4% față de aceeași zi din martie. În plus, moneda a scăzut cu 1,6% de la an la an și cu 0,9% de la începutul anului până în prezent.

Leul s-a depreciat de la începutul lunii februarie, când Parlamentul a înlăturat guvernul minoritar al premierului Ludovic Orban, în vârstă de trei luni, printr-un vot de neîncredere. Leul a fost lovit și mai mult de vânzarea bruscă a activelor riscante din cauza panicii induse de coronavirus și a temerilor tot mai mari privind impactul pandemiei asupra economiei reale și a sistemului financiar.

În prezent, leul este văzut slăbind și mai mult, în condițiile în care deficitele fiscale și de cont curent ale țării continuă să exercite o presiune descendentă. FocusEconomics estimează că leul va încheia anul 2021 la 5,02 pentru un euro.

Rămâne să așteptăm cursul zilei de astăzi, și să aflăm dacă leul câștigă sau piede teren, din nou, în fața monedei europene.

Noul CURS BNR pentru 27 decembrie 2021, este cel publicat la cursul zilei de astăzi, după ora 13:00.

Curs BNR pentru 27 decembrie 2021: Euro

1 euro = lei (Lei)

Un euro are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație negativă de lei.

Curs BNR pentru 27 decembrie 2021: Dolar

1 dolar = Lei (Lei)

Un dolar are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de o variație pozitivă de Lei.

Curs BNR pentru 27 decembrie 2021: Lira sterlină

1 liră = Lei (Lei)

O liră sterlină are cursul prezentat la valoarea de Lei, alături de variația pozitivă de Lei.

Indicele ROBOR stabilit de BNR pe 27 decembrie 2021

Conform datelor oficiale publicate de BNR, Indicele ROBOR a crescut față de ziua anterioară, după cum urmează: