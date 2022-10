Curs BNR pentru 24 octombrie 2022. La ce valori au ajuns astăzi euro și dolarul

Așa cum se întâmplă în fiecare zi, de luni până vineri, Banca Națională a României va afișa, în jurul orei 13:00, noul curs BNR pentru 24 octombrie 2022, iar informațiile vor fi publicate pe Playtech.ro la scurt timp după ce vor fi disponibile. Află la ce valori au ajuns astăzi euro și dolarul american, precum și alte monede importante tranzacționate la noi în țară.

Curs BNR pentru 24 octombrie 2022

Curs BNR pentru 24 octombrie 2022 – Euro

Update, ora 13:00. 1 euro =

Vineri, 21 octombrie 2022, Banca Națională a României a afișat un curs de 4.9130 lei pentru un euro – variație negativă de -0.0116 unități. Un euro a avut în cursul anterior valoarea totală de 4.9246 lei, cu o variație negativă -0.0044 lei, au arătat specialiștii de la Banca Națională a României.

Curs BNR pentru 24 octombrie 2022 – Dolar american

Update, ora 13:00. 1 dolar american =

Cursul BNR de vineri, 21 octombrie 2022, stabilea valoarea unui dolar american la 5.0434 lei – o variație pozitivă +0.0106 lei. Joi, 20 octombrie 2022, moneda americană s-a tranzacționat cu 5.0328 lei, având o variație de +0.0094 Lei, au arătat specialiștii de la Banca Națională a României.

Curs BNR pentru 24 octombrie 2022 – Franc elvețian

Update, ora 13:00. 1 franc elvețian =

Francul elvețian a fost cotat vineri, 21 octombrie, la 4.9896 lei, cu o diferență de 0.0209 unități față de ziua precedentă. Joi, 20 octombrie, moneda elvețiaă ajunsese la 5.0105 lei, cu 0.0114 lei mai puțin față de ziua precedentă. Miercuri, 19 octombrie, această monedă costa 5.0219 lei, în urma unei deprecieri de 0.0210 unități.

Curs BNR pentru 24 octombrie 2022 – Lira sterlină

Update, ora 13:00. 1 liră sterlină =

Vineri, 21 octombrie, BNR a stabilit valoarea unei lire sterline la 5.6081 lei, cu 0.0319 unități mai puțin decât cursul anunțat cu 24 de ore înainte. O liră sterlină a avut în cursul anterior valoarea totală de 5.6400 de Lei, alături de variația negativă de -0.0219 de Lei, conform specialiștilor BNR.

INS, noi informații despre inflație

La mijlocul lunii septembrie, Institutul Național de Statistică a transmis, printr-un comunicat oficial, noi date cu privire la evoluția inflației la noi în țară. Potrivit specialiștilor INS, rata anuală a inflației a urcat la 15.32% în luna august a acestui an, de la 14.96% în luna iulie. În timpul acesta, gazele s-au scumpit cel mai mult în ultimul an în condițiile în care tarifele au fost mai mari cu 70,64% în luna august a acestui an față de august 2021.