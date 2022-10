Curs BNR pentru 21 octombrie 2022. Care sunt noile cotații

Specialiștii de la Banca Națională a României au venit cu un nou curs valutar pentru monedele de circulație internațională precum: dolar, euro sau liră sterlină. Ai mai jos evoluția acestora și a Indicelui ROBOR. Experții aduc noi detalii despre situația financiară de care avem parte. ,,Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 11,6%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 este 15,3%”, conform INS.

Curs BNR pentru 21 octombrie 2022

Specialiștii au venit cu un nou curs valutar pentru monedele de circulație internațională precum: euro, dolar sau liră sterlină. În cursul de astăzi poți vedea evoluția acestora, dar și a Indicelui ROBOR din ultima perioadă.

Indicele calculat la 3 luni nu a avut parte de nicio modificare și a rămas la 8.18%, cel calculat la 6 luni a crescut cu +0.02 și a ajuns astfel la 8.29%, iar cel calculat la 12 luni a crescut cu +0.02, ajuns astfel la 8.41%.

,,ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci. Ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni)”, arată site-ul oficial al BNR.

Curs BNR pentru: Euro

Un euro a avut în cursul anterior valoarea totală de 4.9246 Lei, alături de variația negativă -0.0044 Lei, au arătat specialiștii de la Banca Națională a României.

Curs BNR pentru: Dolar

Un dolar a avut în cursul anterior valoarea totală de 5.0328 Lei, alături de variația negativă de +0.0094 Lei, au arătat specialiștii de la Banca Națională a României.

Curs BNR pentru: Liră sterlină

O liră sterlină a avut în cursul anterior valoarea totală de 5.6400 de Lei, alături de variația negativă de -0.0219 de Lei, conform specialiștilor BNR.

Comunicat INS: detalii despre inflație

Institutul Naţional de Statistică a oferit în cursul lunii septembrie un comunicat oficial în legătură cu inflația simțită de români. Rata anuală a inflației a urcat la 15.32% în luna august a acestui an, de la 14.96% în luna iulie. În timpul acesta, gazele s-au scumpit cel mai mult în ultimul an în condițiile în care tarifele au fost mai mari cu 70,64% în luna august a acestui an față de august 2021.