Cura pe care a ținut-o Monica Tatoiu toată vara: „Nu m-am îngrășat deloc!” Alimentul care o păstrează tânără

Este într-o formă de zile mari, are o siluetă de admirat, însă nu își refuză micile plăceri culinare. Aceasta este cura pe care a ținut-o Monica Tatoiu toată vara, a mâncat ce și-a dorit, chiar și în vacanțe, și nu s-a îngrășat deloc. Care este secretul său.

Este una dintre cele mai cunoscute femei din România. A reușit să se impună în lumea afacerilor, dominată de bărbați. Nonconformistă, excentrică, pentru Monica Tatoiu parcă nu există subiecte tabu.

Afacerista este mereu sinceră și deschisă, răspunde fără ezitări când este rugată să facă radiografii ale societății sau să povestească diferite momente din viața sa.

Invitată la podcastul găzduit de Geanina Iacob, Monica Tatoiu a vorbit despre alimentație și despre regulile pe care le respectă pentru a se menține în formă.

Trebuie să mănânci diferențiat, eu nu mănânc trei mese. Ieri am mâncat varza aia și seara puțină brânză cu două feliuțe de pâine la cuptor”, a explicat Monica Tatoiu.

„Eu nu mănânc mâncare gătită neapărat, de exemplu ieri am mâncat varză la cuptor călită, fără carne și cu niște pâine nedospită. La prânz beau șampanie românească. Zarea, mi-a zis un domn care îmi aduce băutura. ”Doamnă, vă aduc mai mult dvs decât aduc la barul de la colț”.

Femeia de afaceri a dezvăluit că a ținut o cură de struguri în ultima perioadă. A reușit să se mențină la aceeași greutate și în timpul vacanței, când a avut o singură masă pe zi, seara.

„Acum țin cură de struguri, eu de exemplu am stat două luni în vacanță și am mâncat doar seara, nu m-am îngrășat deloc. De aseară nu am mai mâncat nimic.”