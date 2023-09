Motivul pentru care Monica Tatoiu bea o sticlă de șampanie și una de vin roșu în fiecare zi: ”Îl bag sub masă pe Băsescu”

Una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România a dezvăluit în cadrul unui podcast ce obiceiuri zilnice are. Deși ar putea atrage un val de critici din cauza dezvăluirilor sale sincere, Monica Tatoiu nu s-a sfiit să dea din casă aceste intimități. Drept urmare, fosta profesoară de matematică a mărturisit ce consumă zilnic.

Monica Tatoiu a atras atenția internauților după o dezvăluire incendiară într-un podcast, legată de obiceiurile sale privind consumul băuturilor alcoolice. Cu sinceritate și fără rețineri, femeia de afaceri a mărturisit că obișnuiește să consume o sticlă de șampanie la prânz, alături de aproximativ trei sferturi dintr-o sticlă de vin roșu sec de calitate în fiecare zi.

Cu toate acestea, a ținut să sublinieze că nu se aventurează în lumea băuturilor tari, iar vinul alb nu face parte din preferințele sale. Printre motivele enumerate de ea vizavi de consumul lor, ar fi și faptul că aceste băuturi alcoolice nu sunt nocive, în timp ce vinul roșu conține resveratrol, un micronutrient valoros, ce are proprietăți antioxidante și antiinflamatorii.

„Eu beau o sticlă de șampanie la prânz, trei sferturi dintr-o sticlă de trei sferturi de vin roșu bun, sec, în fiecare zi, singură. Eu beau de te bag sub masă, nu pe tine (n.r. prezentatoarea), pe Băsescu. Dar nu beau tărie, niciodată.

În cadrul aceluiași podcast, Monica Tatoiu dezvăluie secretul pe care mulți români nu-l cunosc. Este vorba despre modul corect în care se bea șampania. Afacerista a recunoscut că nici ea nu știa despre acest secret al celor învățați, dar a aflat ulterior.

Mai mult, ea și-a recunoscut condiția modestă pe care a avut-o atunci când a venit de la țară, la oraș, dând dovadă de vulnerabilitate și naturalețe în fața publicului.

Monica Tatoiu a menționat printre intimitățile sale și greșeala făcută în tinerețe, atunci când s-a căsătorit și a divorțat după trei luni.

„Nu beau până la fund șampania, ea nu se bea așa, decât dacă ești o fată crescută la vaci. Nu vă imaginați că eu am știut lucrurile astea.

Și eu am venit din Banat la București, au râs de mine, dar eu, spre deosebire de mulți care se uită acum și o să fie enervați de tot ce am zis eu, eu am zis nu știu, învățați-mă.

Și cine credeți că m-a învățat? Dina Cocea, Camelia Dăscălescu. Țin minte, în 78 am venit în București, după ce am făcut mai multe prostii, adică m-am măritat și am divorțat după trei luni, și eram o nebună, o needucată, venită de la periferie.”, a dezvăluit aceasta.