Cuplul momentului în showbizul românesc. Prima fotografie cu cei doi a apărut pe internet

Un nou cuplu în showbizul românesc! Sore Mihalache și-a uimit prietenii virtuali cu ultima fotografie distribuită în mediul online. Solista iubește din nou și nu se ferește să îl arate pe bărbatul care o face cea mai fericită femeie din lume. Cei doi au fost plecați în vacanță, în Italia!

Nu se mai ascunde! Sore Mihalache, una dintre cele cunoscute și iubite soliste de la noi din țară, iubește din nou. După o scurtă relație cu Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache, cântăreața pare că și-a găsit, în sfârșit, liniștea în brațele altui bărbat. Recent, pe rețelele de socializare, Sore a postat prima fotografie cu noul ei iubit.

Cei doi au mers într-o vacanță în orașul italian Bassano del Grappa, alături de bunele prietene ale solistei. Pe Instagram, cântăreața a publicat mai multe fotografii, iar într-una dintre imagini le-a arătat fanilor virtuali cât de fericită este lângă noul ei partener.

Însă unele persoane s-au grăbit să-i atragă atenția: „Sigur despre mâncare vorbești? Sunt atât de fericită pentru tine!”, a comentat fosta balerină Georgeta Varvarici.

În cadrul unei emisiuni tv, Sore mărturisea ce așteptări are de la viitorul ei partener.

”Da, normal (nr. și-ar dori o relație), dar nu spre orice fel de relație. Cred că ar trebui să aducă plus valoare vieții mele și a felului în care eu mă simt în viața mea. Cred că asta ar trebui să căutăm noi femeile”, a spus Sore, pentru Antena Stars.

Anul trecut, Sore confirma că s-a despărțit de Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache, sora Deliei. Artista a format și timp de 8 ani un cuplu cu Mircea Julean, tatăl fiicei sale, Erin. Cei doi s-au despărțit în vara lui 2022.

„A fost o separare foarte frumoasă, foarte frumoasă e poate exagerat spus. A fost în termeni foarte ok. Practic, despărțirea, ruperea, relația fusese consumată și încheiată deja (n.red.: la momentul separării). N-am mai avut ce să sufăr. Dacă a fost ceva, deja fusese, trecuse, se spălase. A fost o separare foarte ok pentru că am reușit să comunicăm foarte bine amândoi în momentul acela. Din momentul acela încoace suntem amândoi foarte echilibrați în creșterea lui Erin. Este realmente un tată extraordinar”, a declarat Sore Mihalache, în podcastul „Vorba lu’ Jorge”.