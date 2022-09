Ce decizie radicală a luat Sore după despărțirea de tatăl fiicei sale. Ce se întâmplă cu ea și cu Erin: “Ceea ce îmi doream dintotdeauna!”VIDEO EXCLUSIV

Sore și-a văzut visul împlinit în această toamnă, când s-a mutat în casă nouă, pas important pe care l-a făcut la trei luni de la despărțirea de Mircea Julean, tatăl fiicei sale, cu care a trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 8 ani. De-a lungul timpului, concurenta de la “Te cunosc de undeva” (Antena 1) , a preferat să locuiască în chirie și a schimbat vreo 10 locuințe. De data aceasta, Sore se bucură că, în sfârșit, are o cameră alocată doar pentru dressing, ea asumându-și și rolul de șef de șantier și reușind să finalizeze lucrurile într-un timp record: 2 săptămâni.

Ce decizie a luat Sore după ce s-a despărțit de tatăl fetiței sale: artista și-a schimbat viața

Despărțirea de tatăl fiicei sale nu a afectat-o deloc pe cântăreață. Este cu zâmbetul pe buze, se ocupă de cariera muzicală, are și o afacere cu haine și a reușit să scape de statutul de chiriaș, în favoarea celui de proprietar. Ca să fie sigură că lucrurile merg conform planului, Sore a supervizat lucrările la locuință și este încântată de rezultat. Mai mult, susține că s-a descurcat bine pe șantier și că ar putea repeta experiența.

“Aproape am terminat, îmi lipsesc doar ușile de la camere, în rest am tot și sunt fericită de cum a prins contur căsuța. A fost ce-i drept un proiect foarte ambițios. În doar două săptămâni să aduci o casă de la gri la locuit și totul aranjat, aproape imposibil, dar am reușit. Vreau să spun că îmi dau seama că aș putea să fac și din asta o meserie. Nu știu, ca șef de șantier, pentru că i-am condus bine pe băieți. Am știut ce să le spun ca să lucreze repede la foc automat, dar îmi place foarte mult și direcția asta. De fapt, tot ce ține de artă, e ceva care mie îmi place. În primul rând că mi-am pus amprenta de la aproape zero să zic și asta e foarte important, mi-am adus cumva energia în casă. Prin comparație cu restul caselor în care am mai locuit până acum, este o casă foarte călduroasă din punct de vedere al design-ului”, a declarat cântăreața.

Fetița lui Sore locuiește la mansardă

Artista a ales culori neutre pentru locuința în care s-a mutat alături de Erin, fiica ei și a lui Mircea. Spațiul destinat fetiței se află la mansardă. Mai mult, aceasta a avut un cuvânt important de spus în ceea ce privește organizarea camerei sale, iar Sore a organizat lucrurile ținând cont de dorința ei. În vârstă de 6 ani și jumătate, Erin este o domnișoară cochetă, care își alege cu atenție ținutele înainte de a ieși din casă

“Este o mansardă absolut superbă, cu mobila la îndemână, la înălțimea ei, iar pentru asta m-a apreciat foarte tare. Se poate îmbrăca și aranja și face orice oricând, pentru că ajunge la absolut toate dulapurile. Patul este roz pudră, este o cameră cum vedeai în filme, așa arată camera ei. Am adus-o pe Erin pe șantier în momentul în care organizam absolut totul și ea mi-a zis clar unde vrea să își pună jucăriile, așa am făcut. Și plecând de la asta, am făcut design-ul pentru restul camerei”, a mărturisit Sore pentru Playtech.ro.

Sore: “Am și eu, în sfârșit, o cameră doar pentru haine”

Cântăreața a suferit mereu din cauza lipsei de spațiu pentru dressing în casele în care a locuit cu chirie.

,,Este o casă foarte spațioasă, da și am și eu, în sfârșit, o cameră doar pentru haine, ceea ce îmi doream dintotdeauna. Da, cumva mutându-mă în mai multe case, neluându-le de la zero, am beneficiat de compartimentarea pe care o gândiseră alții. Acum am gândit-o eu de la început și așa a fost mai bine”, a precizat ea pentru Playtech.

La întrebarea dacă ea și Erin își mai doresc un nou membru în casă, Sore ne-a surprins cu răspunsul.

,,Un cățel, o pisică? Un bebeluș? Viu să fie, la un moment dat să scoată un sunet. Îți dai seama, da, bineînțeles, de ce nu?” Cu toate acestea, artista nu este pregătită să devină din nou mamă, cel puțin nu în viitorul apropiat. “În momentul acesta niciunul, nici altul. Am și animal și copil, abia m-am mutat în casa asta, asta ar mai fi și cu proiectul și cu toate schimbările astea, să mai vină un copil acum? Doamne! Hai să o luăm mai ușor, să mai respirăm”, ne-a mărturisit ea.

Pe plan profesional, Sore are un an plin. Vedeta participă pentru a doua oară la “Te cunosc de undeva” – show-ul transformărilor de la Antena 1, difuzat sâmbătă seara, va lansa o piesă nouă și își va surprinde fanii și cu o colecție de haine. “Dacă mai îmi vin alte idei, mă apuc și de ele”, a adăugat artista.