Cântăreața cunoscută de la noi care a uitat că pleacă în vacanță: ”Eram la manichiură și prietenele mele erau la aeroport”

”Am uitat să plec în vacanță în Maldive, pe care mi-am dorit-o mult de tot. Era plătită. Anul trecut, în februarie, eu știam că plec în Maldive pe 13. Și mi-am pus în calendar pe 13, ca nu cumva să uit. Și pe 12, eram la manichiură și mă suna prietena mea: ”Noi suntem în lounge, tu unde ești?” În care lounge, în aeroport? Am simțit că mi se scurge viața din mine. Am dat atâția bani ca să mă duc în Maldive și am uitat?”, a dezvăluit Sore la podcastul lui Sebastian Coțofană.

”Ce-am făcut? Am sărit de la manichiură, m-am dus acasă repede, repede, aveam bagajele făcute, pentru că am fost organizată. Am ajuns într-un timp aproximativ. Am sărit peste toate cozile, în viața mea nu am ajuns așa de repede la poartă și a avut și avionul un pic de întârziere. Am prins, am ajuns”, a mai spus cântăreața.