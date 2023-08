Cuplul momentului în showbiz. Daniel Onoriu este într-o nouă relație. Cine este Mădălina, iubita lui

După despărțirea de soția sa, Daniel Onoroiu și-a refăcut viața. Pilotul de raliuri a început o nouă poveste de iubire alături de partenera sa. Se pare că acesta are planuri serioase cu partenera lui, astfel că a numit-o „soție” pe contul său personal de Instagram. Ce mesaj emoționant a transmis pilotul de raliuri?

La scurt timp după ce a scăpat de arestul la domiciliu, Daniel Onoriu și-a găsit liniștea în brațele Mădălinei. Vestea că și-a găsit o nouă jumătate vine la câteva luni după ce s-a despărțit de fosta lui soție, Isabela.

După câteva eșecuri în dragoste, se pare că norocul îi surâde cunoscutului pilot de raliuri. Recent, Daniel Onoriu a postat o fotografie alături de aleasa inimii sale.

Pilotul nu s-a ferit să-și arate public dragostea față de noua sa parteneră. Într-o postare făcută pe Instagram, acesta a numit-o ”soția sa. Tot în aceeasși postare, Daniel Onoriu mărturisește că a avut mai multe încercări de-a lungul timpului, însă acum se simte mai fericit ca niciodată.

Vestea că și-a refăcut viața alături de o nouă parteneră vine la scurt timp după ce a fost eliberat din arestul la domiciliu. Timp de opt luni, Daniel Onoriu a stat în arest. Potrivit acestuia, este foarte fericit că se află în libertate.

”Am fost la biserică, m-am rugat la Dumnezeu, după am fost de la Piața Presei Libere până în Băneasa pe jos acasă, eu am avut mușchii atrofiați, am stat două luni în comă, am fost 99% mort. N-am înțeles de ce în acest timp judecătorii nu m-au lăsat să ies acasă pe propria mea terasă. Eu am fost un om extrem de bolnav.

Dumnezeu mi-a dat ambiție, chiar dacă am stat închis în apartament, eu chiar și așa mi-am văzut de corpul meu, am făcut mii de ture prin casă, am tras de fiare până când n-am mai putut”, a spus Daniel Onoriu pentru Spynews.ro.