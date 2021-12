Cuplul de vedete din România care va petrece Crăciunul separat. El cu fiica, ea cu prietenii EXCLUSIV

Adrian Enache va petrece cea mai mare parte a sărbătorilor de iarnă în compania fiicei sale, Diana, din prima căsătorie. Asta pentru că cei doi au fost ceruți, la „pachet”, să urce pe scenă, atât de Crăciun, cât și de Revelion, la Poiana Brașov. Apoi, la doar câteva zile după trecerea în noul an, tot împreună vor pleca în America, unde vor rămâne până la finele lui februarie.

Iuliana Marciuc și Adrian Enache sunt împreună de mai bine de 25 de ani. Deși formează unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea mondenă, și sunt părinții unui băiat în vârstă de 16 ani, cei doi nu și-au oficializat relația. Și nici nu au în plan să se căsătorească.

Adrian Enache va petrece cea mai mare parte a sărbătorilor de iarnă în compania fiicei sale, Diana, din prima căsătorie, și nu cu actuala sa familie. Asta pentru că artistul va munci atât de Crăciun, cât și de Revelion.

„Am cântare cu Diana la Poiana Brașov, atât de Crăciun, cât și de Revelion. Aceasta a apărut după ce Iuliana rezervase o vilă să mergem de sărbători. Nu avem ce face. Dacă am cum, ajung și acolo”, a mărturisit Adrian Enache pentru playtech.ro.

Artistul a mai spus că preferă să cumpere cadourile de sărbători din America, în ciuda faptului că cei dragi vor primi darurile abia undeva prin februarie, când Adrian Enache se va întoarce din turneul pe care-l va întreprinde peste Ocean, împreună cu fiica sa.

De ani buni, Adrian Enache pleacă la jumătatea lunii ianuarie în America, de unde e întoarce cu bani frumoși. De doi ani, fiica sa îl însoțește, după ce a trecut cu brio peste castingul la care a participat.

„Diana a făcut școala de canto cu Ozana Barabancea. Prima oară s-a lansat la Te cunosc de undeva. Acum o cer peste tot. În America am dat și nișe probe. O să plecăm peste Ocean, pe 14 ianuarie. Eu de vreo șase ani merg acolo. Ea a fost și anul trecut, am prins un contract în Las Vegas, cântăm la show-ul Dianei Ross și stăm vreo lună.

Adrian Enache face parte din categoria artiștilor care au reușit să se descurce și-n pandemie. Are propria emisiune unde face audiență, are spectacole și la teatru și, mai mult, se pregătește să plece cu fiica sa, Diana, peste Ocean, unde a pus mâna pe un contract foarte avantajos din punct de vedere financiar.

„Pot spune că 2021 a fost unul dintre cei mai buni ani ai mei. Nici nu am timp să respir, merg de la o filmare a alta. Am și am avut și suficient de multe concerte, ca să nu mai vorbesc despre proiecte. Nu mă pot plânge, pentru mine această perioadă nu m-a oprit din a fi un om activ. Mă revolt însă pentru tot ce se întâmplă, și o fac pentru că îmi pasă de oameni.

În ceea ce mă privește, mi-am văzut de treabă. Am podcast-ul meu, Laivu lu’ Enache, care merge foarte bine, joc și la teatrul cu Mirela Vaida, cel mai tare show, Acces Direct la muzică. Merge bine și cu fotbalul, ne antrenăm, am avut evenimente caritabile. Iar emisiunea de la National TV este pe cai mari… Mulți mă sună când lansează ceva, e ca la Măruță și la Teo.

Îi pun valoare, se cântă live. Am lansat şi o melodie potrivită pentru aceste vremuri, o nouă versiune a celebrei piese a lui Florian Pittiş: “Sfârşitul nu-i aici”, alături de orchestra condusă de Dan Dimitriu.

Chiar dacă au fost acele pierderi financiare cauzate de anularea unor spectacole, nunţi, petreceri private, Dumnezeu care mă iubeşte, a avut grijă să-mi dea pe altă parte. În plus, sunt sănătos tun, am trecut prin boală, nu am avut nimic”, a mai declarat artistul pentru playtech.ro.