Cuplul de la Puterea Dragostei se căsătorește?! Vestea surpriză: ‘Există și inelul’

Andrei și Aya de la Puterea dragostei au părăsit împreună emisiunea Puterea Dragostei. Cei doi au decis să își continue povestea de iubire în afara competiției, iar cei doi au planuri mari de viitor.

De altfel, Andrei și Aya aveau șanse mari la premiul cel mare, ei fiind unul dintre cele mai iubite cupluri din competiție. În plus, în mediul online, au existat mai multe zvonuri cu că bărbatul ar fi cerut-o în căsătorie pe iubita lui, iar Andrei a lăsat să se înțeleagă că are deja inelul pregătit, dar că așteaptă momentul oportun, notează Wowbiz.ro.

„N-am cerut-o. Să spunem că există și inelul, dar aștept momentul oportun. Aș vrea să fie într-un loc frumos, într-un loc de neuitat.

Nu îmi pasă de gura lumii, dar nici nu aș vrea să le dau subiecte. Ne-au acuzat mulți că n-am avea sentimente unul pentru celălalt. Noi am avut o relație de bunul simț în casă. Ne arătăm sentimentele în public cu măsură, așa am fost crescut. Noi am fost naturali și am păstrat o limită de decență”, a spus fostul concurent de la Puterea dragostei.