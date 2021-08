Împăcare surpriză la Puterea Dragostei. Anunțul neașteptat pentru un cuplu celebru

Veste bombă. Unul dintre cele mai celebre și apreciate cupluri de la Puterea Dragostei s-a reîntregit. Frumoasa blondină și fostul ei iubit au revenit la sentimente mai bune și s-au împăcat, după ce cârcotașii nu le mai dădeau nicio șansă împreună. Despre cine este vorba, de fapt.

Bucurie mare pentru admiratorii emisiunii Puterea Dragostei. Doi dintre cei mai iubiți concurenți ai showului matrimonial de la Kanal D formează din nou un cuplu. Încurcate sunt căile iubirii, iar Maria Lungu și Cristian Marinescu au simțit pe pielea lor acest lucru.

De-a lungul relației lor, cei doi concurenți de la Puterea Dragostei s-au certat și împăcat de mai multe ori, iar după cea mai recentă despărțire fanii și-au pierdut speranța în povestea lor de iubire. Cu toate acestea, iată că au revenit la sentimente mai bune și acum sunt mai fericiți ca niciodată.

Relația dintre Cristian Marinescu și Maria Lungu a avut multe suișuri și coborâșuri de-a lungul anilor. Blondina le-a povestit urmăritorilor ei, cu ochii în lacrimi, că a fost umilită și înjosită de partenerul ei.

„Dragii mei, este pentru prima dată când îmi spun of-ul aici fără perdea, am fost umilită, am fost înjosită, am fost trădată, dar am trecut peste tot în numele iubirii. Da! Am făcut și eu greșeli peste care s-a trecut cu vederea, recunosc.

Vi s-a prezentat un cuplu la tv care nu corespunde cu realitatea, în spatele căruia se ascundeau jigniri și ambiții, unde am fost târâtă cu nepăsare într-un joc de care nici eu nu eram conștientă. Aici vreau să pun punct umilinței pentru că efectiv nu mai pot să tac”, a fost mesajul Mariei Lungu de pe Instagram.