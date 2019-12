Cuplul care a făcut istorie la Exatlon s-a destrămat. Cine sunt cei doi războinici care s-au despărțit înainte de sărbători

Nouă despărțire înainte de sărbători. După ce s-a aflat de divorțul unei foste concurente de la Exatlon, acum avem în prim-plan o nouă poveste tristă înainte de sărbători. Cine sunt cei care și-au spus adio?

Din păcate, sărbătorile sunt nefericite anul acesta pentru doi foști sportivi din echipa războinicilor. Finalista sezonului 3 s-a despărțit de iubitul ei. Acesta a decis în cele din urmă să plece din imobilul în care locuia cu el și să stea singură. La scurt timp după terminarea celui de-al treilea sezon, Nicoleta Luncă părea extrem de fericită și îndrăgostită. Ea s-a împrietenit atunci cu Bogdan, concurent din primul sezon.

Sentimentele nu puteau rămâne mult timp neobservate, așa că bruneta și-a asumat relația cu sportivul. „Este un băiat minunat, ne înșelegem foarte bine, suntem peste tot împreună”, le-a mărturisit ea prietenilor la începutul relației. Nico și Bogdan s-au cuplat la o petrecere la care au participat, în calitate de concurenți Exatlon, iar de atunci nu s-au mai despărțit deloc. Prietenii vedetei au mărturisit mai apoi că aceștia nu se potriveau pe termen lung, iar că relația a fost doar de o vară.

Irina Postolea a divorțat la scurt timp după ce a venit din Republica Dominicană. Fosta concurentă de la Exatlon nu a spus nimic, motiv pentru care s-a aflat foarte târziu de acest lucru.

„Nimeni nu a știut, dar eu am divorțat, atunci când am revenit de la Exatlon. Mulți poate se gândesc că, după show, am văzut situația mea de acasă într-un mod diferit și, de aceea, am hotărât să mă despart! Însă, nu este deloc așa. Nici gând. Experiența din Republica Dominicană m-a întărit ca om, dar nu m-a schimbat ca femeie”

Irina Apostol