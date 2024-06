Cumpănă grea pentru Maria Dragomiroiu. Artista s-a întâlnit cu moartea

Maria Dragomiroiu este una din marile voci ale muzicii populare românești, cu o viață plină de hopuri, dar și de lucruri bune. Invitată recent într-un podcast, fanii au aflat de o cumpănă grea pentru Maria Dragomiroiu. Artista avea să povestească cum s-a întâlnit cu moartea.

Pe 11 iulie a.c., marea artistă a folclorului românesc va împlini frumoasa vârstă de 69 de ani. Venită din județul Vâlcea, din localitatea Marcea, avea să-și termine studiile la celebrul liceu bucureștean „Ion Luca Caragiale”, după ce se muta aici la vârsta de la 17 ani, iar talentul și vocea aveau să o ducă pe un drum nevisat la vârsta adolescenței.

„Copilăria mea a fost una grea, pentru că am avut un tată destul de dur, poate prea dur pentru niște copii care nu înțelegeau despre ce e vorba și cărora tot timpul le era frică. Am fost și foarte săraci și nu aveam cu ce să ne îmbrăcăm bine, să ne încălțăm bine.

Până la vârsta de 28 de ani, Maria Dragomiroiu avea să facă dovada calităților sale vocale, iar din acel an, 1983, va deveni solista Orchestrei Alunelul Teleorman, timp de doi ani.

Ulterior, din 1985, o vom regăsi alături Orchestra Vâlceanca din Râmnicu Vâlcea, iar în 1989 alături de Ansamblul Călușul din Scornicești, localitatea de baștină a fostului dictator Nicolae Ceaușescu.

Unul din momentele tragice din viața artistei a fost moartea mamei sale, decedată la doar 42 de ani, după ce un taur ar fi lovit-o chiar în curtea casei sale.

I-au scos apa și i-au administrat citostatice, a făcut în spital tuberculoză activă, apoi ciroză hepatică din cauza medicamentelor. Am luptat cu dânsa zece ani, i-am adus și am facut tot ce se putea în materie de tratament”, a mai mărturisit artista.

După Decembrie 1989, Maria Dragomiroiu avea să activeze ca solistă a Orchestrei Doina Argeșului din Pitești, până în 1993, dar și-a construit o carieră spectaculoasă, pe mai toate marile scene ale României.

Avea s devină pentru prima dată mamă la 22 de ani, apoi îla 23 de ani. Din prima căsătorie are doi copii, pe Ileana și Mircea, și i-a crescut cu multe sacrificii, având în vedere că cei doi veneau pe lume exact în perioada în care artista încerca să-și clădească cariera sa muzicală.

Dar, din păcate, primul mariaj avea să lase urme adânci în sufletul artistei, dar și a celor doi copii, aceasta povestind că socrul său avea mari probleme cu băutura și „Când se afla în crize, ne ameninţa cu cuţitul. Când eram însărcinată cu Ileana în şapte luni, s-a înfuriat, nu ştiu de ce, s-a repezit la mine şi a vrut să mă înţepe în burtă cu o foarfecă mare.”

Cât despre soț, Maria Dragomiroiu avea să povestească în cartea sa autobiografică despre cum a înțeles acesta succesul ei ca artistă, deveind gelos și, în cele din urmă, părăsind-o pe, dar și pe copii.

După divorțul de primul partener, la câțiva ani avea să-l cunoască pe cel care i-a devenit și impresar, Bebe Mihu, fiind căsătoriți și astăzi, și cu o relație extrem de apropiată. Astăzi este o bunică fericită, având în vedere că cei doi copii au, la rândul lor, câte doi copii fiecare.

Dar, pe lângă carieră, copii și familie, au fost și momente grele, de cumpănă grea pentru Maria Dragomiroiu. Artista avea să povestească despre aceste momente, invitată fiind în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene”.

Întrebată de gazda sa câți kilometri a făcut de-a lungul vieții, mergând dintr-un loc în altul, pentru a cânta, artista avea să povestească cum s-a întâlnit cu moartea:

„Cred că am făcut un milion de kilometri cu mașina, eu fiind la volan. De câte ori n-am adormit la volan. Odată veneam singură de la o nuntă, nu știu pe unde era, și eram, pe București-Pitești, pe la 4 dimineața.

Așa s-a nimerit, să fi singură. Și am așipit, de oboseală, și-am visat în secunda aia, dar am simțit-o pe mama lângă mine. Am simțit asta, dar mi-am zis Da mama a murit!, și când am deschis ochii, în fața mea era un pom. Deci, nu m-a salvat mama mea?”, a povestit artista în podcastul amintit.