Cum vor fi plătite diferențele salariale ale profesorilor din anii 2017-2021. Guvernul a făcut anunțul zilei

Executivul a emis astăzi o Ordonanță de urgență în privința plăților restante ale profesorilor din perioada cuprinsă între 1 iulie 2017 – 31 august 2021. Toți dascălii își vor primii banii. Cum se va întâmpla acest lucru și ce au decis autoritățile? ,,La acest moment se află în pe rolul instanțelor judecătorești în diferite faze procesuale un număr însemnat de dosare având ca obiect drepturi salariale”, arată ordonanța de urgență.

Anunț pentru profesori: cum va fi plătită diferența salarială din 2017-2021

Guvernul a emis în cursul zilei de astăzi o Ordonanță de urgență privind plata drepturilor salariale restante ale profesorilor din perioada cuprinsă între 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

Profesorii urmează să își primească banii eșalonat, în rate anuale. Toată această perioadă se întinde pe 5 ani. Mai exact: 5% în primul an, 10% în al doilea an, câte 25% în al treilea și în al patrulea an și restul de 35% în ultimul an.

În ordonanța de urgență se precizează că „la acest moment se află în pe rolul instanțelor judecătorești în diferite faze procesuale un număr însemnat de dosare având ca obiect drepturi salariale, a căror soluționare este în mare parte în favoarea reclamanților, generând implicit costuri suplimentare cu impact nedeterminat asupra bugetului general consolidat.”

Când va fi pusă în aplicare?

Ordonanța de urgență trebuie să fie pusă în aplicare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia. Proiectul vine după negocierile cu Guvernul, moment în care reprezentanții profesorilor spuneau că au stabilit cu Executivul să fie adoptată o astfel de măsură.

Actul normativ în cauză nu are impact bugetar menționat în nota de fundamentare. El prevede că sumele se vor actualiza cu indicele inflației.

,,Se propune acordarea acestor drepturi tuturor categoriilor de personal didactic îndreptățit”

,,De asemenea, trebuie avut în vedere și faptul că miile de dosare care urmează a fi depuse, vor supraîncărca activitatea instanțelor de judecată și vor genera alte costuri suplimentare. Prin prezenta ordonanță de urgență se propune acordarea acestor drepturi tuturor categoriilor de personal didactic îndreptățit, sume care se actualizează doar în funcție de coeficientul de inflație, ceea ce va diminua impactul financiar asupra bugetului general consolidat”, potrivit notei de fundamentare.

Statul ar urma să plătească 5% din sumele cuvenite profesorilor pentru acest an, după intrarea în vigoare a ordonanței, adică din luna iunie.

Pe data de 9 februarie federațiile sindicale anunțau „inițierea, în vederea adoptării, a unei Ordonanțe de Urgență reparatorii, astfel încât întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale drepturilor salariale cuvenite, conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data de 01.09.2017).”