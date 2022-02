Cum vine o mamă din Ucraina în România, pentru dializă: „La vamă, pe partea noastră, oamenii plătesc șpagă ca să treacă”

Poveștile oamenilor care au fugit de războiul din Ucraina sunt cutremurătoare. O ucraineancă în vârstă de 42 de ani vine de 3 ori pe săptămână în România, pentru a-și urma tratamentul de dializă. Ce are de reproșat țării sale natale. Irina luptă pentru viața ei și pentru a avea grijă de cele două fiice ale sale.

Irina are 42 de ani și este din Ucraina. Locuiește într-un sat aproape de granița cu România, iar de trei ori pe săptămână, femeia vine la Suceava pentru a face tratament cu dializă, sperând să-și rezolve problemele de sănătate.

Ucraineanca este dezamăgită de statul ei natal, mărturisind că era nevoită să plătească 2.000 de euro pentru tratament în Rădăuți. Din fericire, Irina și-a făcut tratament de ședere în România și, aici, se bucură de tratament gratuit, fiind asigurată în sistemul românesc de sănătate.

„La început, am făcut dializă la noi, în Cernăuţi, dar nu mă simţeam bine, aşa că am mers în România şi are efect. De doi ani fac dializă. Pentru că sunt cetăţean ucrainean, plăteam în jur de 2.000 de euro pe lună pentru tratament în Rădăuţi.

După ce mi-am făcut permis de şedere, sunt asigurată în sistemul românesc şi nu mai plătesc”, spune Irina, mamă a două fetiţe. Suntem un grup de patru persoane. Vine un microbuz şi ne preia de la vamă, ne duce la dializă. După tratament, ne întoarcem fiecare cum putem”, a declarat ucraineanca, potrivit celor de la Libertatea.