Cum verifici dacă apa din piscină are prea mult clor. Așa îți dai seama imediat

Mulți români se întreabă cum verifici dacă apa din piscină are prea mult clor, mai ales după ultimul incident, cel din stațiunea Olimp. Aici, nu mai puțin de 24 de persoane au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu clorul în exces care se regăsea în piscina în care au înotat.

Cum verifici dacă apa din piscină are prea mult clor

Clorul adăugat în piscine păstrează apa limpede pentru mai mult timp, după cum știm cu toții, însă atunci când este pus în exces, acesta poate dăuna sănătății și poate duce chiar la intoxicații. Un astfel de caz a avut loc recent în stațiunea Olimp, unde turiștii au început să se simtă rău, după ce au înotat în piscină.

Starea lor de sănătate s-a înrăutățit, așa că au fost chemate mai multe ambulanțe. Rând pe rând, nu mai puțin de 24 de turiști au ajuns la spital, iar medicii au pus imediat diagnosticul: intoxicație cu clor.

Vezi și: Ultima oră! Șase turiști, intoxicați cu clor la o cazare din Vâlcea. Paramedicii SMURD au intervenit de urgență

Miros puternic de clor

De aceea, este bine de știut cum verifici dacă apa din piscină are prea mult clor. Cu toții am simțit miros de clor atunci când am mers la piscină, însă un specialist a venit acum cu explicații. Ce înseamnă, de fapt, acel miros puternic? Iată explicația.

„Foarte multe persoane care merg la ștrand sau la piscină și simt miros puternic de clor cred că în apă s-a vărsat o cantitate prea mare din această substanță. Pe ideea că dacă miroase urât sau prea puternic, atunci ceva nu e în regulă cu concentrația. Trebuie să vă spun însă că totul este doar un mit! Căci lucrurile stau tocmai pe dos. Dacă apa are un aspect limpede, este cristalină și nu miroase foarte tare sau chiar deloc, atunci concentrația de clor poate fi ori la valoarea sa normală, ori peste această valoare. În momentul în care simți miros puternic de clor atunci trebuie să știi că, de fapt, apa are o concentrația mai mică din această substanță. Care este, atunci, explicația mirosului? În lipsa clorului, se formează niște compuși chimici numiți cloramine, iar mirosul pe care îl degajă este unul deranjant, puternic”, a explicat Răvan Pavel, reprezentantul unei firme care construiește piscine, potrivit Adevărul.

Vezi și: Delia, apariția verii în piscină! Costumul de baie minuscul a atras toate privirile când diva s-a întors cu spatele VIDEO

Simptomele intoxicațiilor cu clor

Persoanele care sunt expuse la concentrații mari de clor pot avea probleme la nivel respirator, cutanat sau digestiv.

Potrivit medicilor, printre simptomele intoxicației cu clor se numără greață, diaree, dureri abdominale, amețeli, tuse, strănut, senzație de sufocare, hiperemia și congestia mucoaselor, senzație de arsură, edem al tractului respirator, respirație șuierătoare, obstrucție nazală, crize de astm dar și secreții oculare apoase.

În astfel de situații ar trebui luate de urgență măsuri de prim ajutor. Persoana respectivă trebuie scoasă imediat din mediul respectiv și explusă la aer curat. Ar trebui să consume lichide precum apă, lapte sau ceai și să-și clătească ochii, gura și nasul cu o soluție de bicarbonat de sodiu 2%, până la sosirea ambulanței.