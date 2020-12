Cum va fi vremea în România. Prognoza meteo nebună pentru iarnă, temperaturi incredibile

Iarna anului 2020 și, respectiv, începutul de an 2021 vine cu temperaturi ridicate pentru perioada în care ne aflăm. Dacă în alți ani aveam media temperaturilor scăzute, acum se pare că va fi mai cald.

ANM anunță iarna mai domoală

Dacă în alți ani aveam parte de ger, temperaturi sub zero grade și cantități considerabile de zăpadă, anul acesta va fi mai cald, iar cantitățile de precipitații, sub formă de ninsoare mai scăzute. ANM a emis prognoza meteo pentru perioada Sărbătorilor de iarnă, dar și pentru începutul de an 2021. Conform acestor estimări voom avea parte de o iarnă mai domoală.

Vremea în teritoriu la final de an

Banat – iarna anului 2020

Conform estimărilor ANM, în Banat, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă, după primele două zile ale intervalului de prognoză, astfel încât media regională a temperaturilor maxime va crește, de la 6 grade la început, până la aproximativ 12 grade pe 23 și 24 decembrie. Apoi, valorile termice vor fi în scădere, spre 3 grade pe 26 și 27 decembrie, pentru ca ulterior sa marcheze o nouă creștere și sa fie situate, în medie, între 4 și 6 grade în perioada 28 decembrie – 3 ianuarie.

Regimul termic nocturn va fi în creștere în prima săptămână, apoi va scădea. Astfel, temperaturile minime vor fi de aproximativ 1 grad, în medie, la începutul intervalului, vor atinge 6..7 grade pe 25 decembrie, apoi vor scădea accentuat, spre -3…-2 grade pe 27 și 28 decembrie, iar între 29 decembrie și 3 ianuarie, minimele termice vor fi de -1…0 grade.

Crișana – iarna anului 2020

În intervalul 20 – 24 decembrie vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă. Media temperaturilor maxime va crește de la 6 până la 10 grade. Înte 26 și 27 decembrie, media termică va fi de aproximativ 2 grade. Ulterior, vom avea o nouă tendință de încălzire. Vom avea valori ale temperaturilor maxime ce se vor situa între 3 și 6 grade, în intervalul 28 decembrie – 3 ianuarie. Regimul termic nocturn va avea o evoluție similară.

Vor fi valori medii în jurul a 0 grade, apoi în creștere, spre 6-7 grade pe 25 decembrie. Răcirea vremii va determina scăderea spre o medie termică de -4 grade pe 27 decembrie. Iar între 29 decembrie și 3 ianuarie se vor înregistra temperaturi nocturne de -2 și 0 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicată aproape pe tot parcursul intervalului, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse și vor fi mai însemnate cantitativ pe 24 și 25 decembrie.

Transilvania – iarna anului 2020

În primele două zile, vremea va fi relativ apropiată de normalul termic al perioadei, cu o medie regională a maximelor diurne de aproximativ 3 grade și a minimelor nocturne de -4 și -3 grade. Pe 25 decembrie vom avea valori medii de 9-10 grade, ziua și 4 grade, noaptea. Ulterior acestei date vreea se va răci. Astfel că vomavea maxime diurne de 0 și 1 grad și minime nocturne de -6 grade, în intervalul 26 – 28 decembrie. Iar din 29 decembrie și până pe 3 ianuarie, vremea va fi în general apropiată de normal sub aspect termic. Tmperaturile maxime vor fi de 2-4 grade și minime de -4 și -3 grade.

Maramureș – iarna anului 2020

În zona Maramureș, vremea se va încălzi în primele zile. Aici media temperaturilor maxime va crește de la 4 până la 9 grade. Temeprturile minime vo arjunge la -1 până la 5-6 grade, între 21 și 24 decembrie. Ulterior, e 26 și 27 decembrie, vor fi maxime termice de 1 grad și minime de -5 grade, în medie. Între 28 decembrie și 3 ianuarie vor fi medii ale temperaturilor diurne de 2-4 grade și ale celor nocturne de aproximativ -2 grade. Vor fi precipitații aproape pe tot parcursul celor două săptămâni. Dar acestea vor fi mai extinse ca arie și mai însemnate cantitativ în intervalul 23 – 25 decembrie.

Moldova – iarna anului 2020

Partea de est a țării, în Moldova, în iarna anului 2020, vremea se va încălzi treptat în primele 4 zile. În această perioad ă vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă din an. Pe 24 decembrie media temperaturilor maxime va atinge 11 grade, iar cea a minimelor, 5 grade. Ulterior, pe 26 și 27 decembrie vor fi, în medie, maxime termice de 1-2 grade și minime în jurul a -4 grade.

Între 28 decembrie și 3 ianuarie, regimul termic va fi apropiat de cel normal. În această perioadă media temperaturilor maxime va fi de 3-5 grade, iar a celor minime de aproximativ -2 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată în unele zile ale celei de-a doua săptămâni. Iar în intervalul 23 – 27 decembrie, vorm fi cantitativ mai însemante, și izolat pot fi însemnate cantitativ.

Dobrogea – iarna anului 2020

În zona de sud-est a țării, în Dobrogea, iarna anului 2020, vremea se va încălzi. Va fi deosebit de caldă pentru această perioadă din an pe 24 și 25 decembrie. În aceste zile media temperaturilor maxime va atinge 11 grade, iar cea a minimelor, 5-6 grade. Ulterior, pe 26 și 27 decembrie vor fi maxime termice de 2-3 grade și minime în jurul a -1 grad.

Între 28 decembrie și 3 ianuarie, regimul termic va fi mai ridicat decât cel normal. Acum, media temperaturilor maxime va fi de 6-9 grade, iar a celor minime de 2-3 grade. Temporar vor fi precipitații mixte în intervalul 25 – 30 decembrie, în timp ce în restul intervalului, pe spații mici și trecător vor fi posibile burnițe sau ploi slabe.

Muntenia – iarna anului 2020

Zona de sud, centrală, iarna anului 2020, va avea parte de vreme caldă. ANM spune că va fi deosebit de caldă pentru această perioadă din an pe 24 și 25 decembrie. În aceste zile media temperaturilor maxime va atinge 13 grade, iar cea a minimelor, 3-4 grade. În intervalul 26 – 28 decembrie vor fi maxime termice de 2-3 grade și minime în jurul a -3 grade. Temporar vor fi precipitații mixte în intervalul 25 – 29 decembrie, în timp ce în restul intervalului, pe spații mici și trecător vor fi posibile burnițe sau ploi slabe.

Oltenia – iarna anului 2020

Și în zona de sud-vest a țării, în Oltenia, iarna anului 2020, vremea va fi destul de caldă. Pe 24 și 25 decembrie, temperaturile maxime vor atinge 12-13 grade, iar cea a minimelor, 3-4 grade. Apoi vremea se va răci accentat. În intervalul 26 – 28 decembrie vor fi maxime termice de 1-3 grade și minime în jurul a -2 grade. Temporar vor fi precipitații mixte în intervalul 25 – 30 decembrie.

La munte

În toată această perioadă, iarna anului 2020, la munte va fi mai rece, cu valori termice negative, de -2 și -1 grad, ziua și -6 grade, noaptea. În jurul datei de 25 decembrie vor fi valori termice maxime de 4 grade și minime de 0 grade. Un proces de răcire va surveni ulterior și va conduce, pe 26 – 27 decembrie. Atunci vor fi medii termice diurne de -5 și -4 grade și nocturne de -10 grade.

Între 28 decembrie și 3 ianuarie vremea va deveni apropiată de normalul termic al perioadei. În acest interval media temperaturilor maxime de -2 și 0 grade și a celor minime de -7 și -6 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor mixte va fi în general ridicată pe tot parcursul intervalului. În intervalul 24-26 decembrie acestea vor fi, local, mai însemnate cantitativ.