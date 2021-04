Cum va fi înmormântat Prințul Philip. Asta este dorința lui cea mai mare

Doliu în Casa Regală a Marii Britanii! Prințul Philip a murit azi, 9 aprilie, iar apropiații se pregătesc să-și ia adio de la el și să-l conducă pe ultimul drum. Care a fost dorința cea mai mare a soțului Reginei? Cum va fi acesta înmormântat?

Prințul Philip s-a stins din viață azi, 9 aprilie, la vârsta de 99 de ani. Conform dorinței sale, acesta nu va avea o înmormântare de stat, ci una ceremonială regală la Windsor, cu o procesiune militară. Steagurile Union Jack urmează să fie coborâte în bernă în Marea Britanie.

Anunțul decesului ducelui de Edinburgh a fost făcut oficial de către membrii înalți ai familiei regale, inclusiv prințul Charles și ducele de Cambridge. Amintim că ultima oară când Casa Regală a purtat doliu a fost în anul 2002, tot într-o zi de 9 aprilie, atunci când a murit Regina-mamă a Marii Britanii, Elisabeta.

„Cu o durere profundă, Majestatea Sa Regina a anunțat moartea iubitului ei soț, Alteța Sa Regală, Prințul Philip, Duce de Edinburgh. Alteța Sa Regală a decedat pașnic în această dimineață la Castelul Windsor. Familia Regală se alătură oamenilor din întreaga lume care îi deplâng trecerea în neființă”, a fost mesajul Familiei Rgeale.

Ducele în vârstă de 99 de ani a părăsit spitalul pe data de 16 martie, după o lună de la internare pentru o infecție, ulterior suferind o intervenție cardiacă. El a suferit de mai multe boli de-a lungul anilor, fiind tratat și de blocarea unei artere coronariene la spitalul Papworth din Cambridgeshire în luna decembrie a lui 2011.

În anul 2012 a mai fost spitalizat pentru o infecție la vezică, iar în anii următori a fost tratat pentru probleme abdominale și de auz, toate acestea ducând și la retragerea sa din viața publică din anul 2017.

„Am fost acolo în 1926, scopul era, într-un fel, să-i țin companie. Am fost acolo pe perioada verii. Am stat în multe locuri, am mers la Mamaia, era o singură vilă pe malul mării, pe plajă. Plaja era absolut goală, călăream peste tot. Am fost și la Sinaia. Nu-mi amintesc exact de ce, dar am fost și la munte. Și pentru scurtă vreme în București. O cunosc pe Ana din copilărie, am fost vecini în Saint Claude, lângă Paris și familia ei era invitată la nuntă din partea mea Atunci nu mi-am dat seama ce se înfiripa între ei”

Prințul Philip