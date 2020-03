Sărbătorile Pascale sunt așteptate de toți credincioșii. Pe lângă tradiții și obieciuri de Paște, un amănunt extrem de important îl reprezintă vremea. Reamintim că anul acesta Paștele Ortodox pică pe data de 19 aprilie, iar mulți sunt curioși să afle ce ne rezervă vremea.

Cum va fi, de fapt, vremea de Paște. Meteorologii au făcut anunțul

Primele informații ale specialiștilor Administrației Naționale de Meteorologie spun că perioada Sărbătorilor pascale va fi caracterizată de o vreme deosebit de frumoasă, iar temperaturile pot ajunge și la 19 grade Celsius. Nopțile, în schimb, vor fi mai reci, înregistrându-se în jur de 12 garde C. Din punct de vedere cantitativ, precipitațiile vor fi destul de slabe.

Sunt anunțate și ploi

Potrivit site-ului accuweather.com, în perioada 18-21 aprilie vom avea parte de un cer senin, dar vor exista și intervale orare când cerul va fi înnorat. Temperaturile se vor situa între 17 și 21 de grade Celsius, iar ziua cea mai caldă din acest interval va fi cea de 21 aprilie. Totuși, nici ploaia nu va lipsi, este anunțul meteorologilor despre vreme.

Veștile despre vreme din perioada Paștelui sunt cât se poate de bune. Prima perioadă a lunii aprilie oferă temperaturi destul de ridicate, cer mai mult senin și fără precipitații. Excepție face ziua de 14 aprilie, dar este probabil să existe ploaie chiar și în ziua de Paște.

Pe data de 19 aprilie, chiar în ziua de Paște, estimările făcute de meteorologi indică faptul că maxima termică se va situa în jurul a 17 grade C, iar minima termică va fi de cinci grade Celsius. Din păcate însă, sunt anunțate și ploi, urmând ca în cea de-a doua zi de Paște să avem parte de o temperatură ridicată, respectiv de 19 grade C, dar fără ploaie. Până la sfârșitul lunii aprilie 2020, temperaturile ating și 21 de grade C, cerul este puțin înnorat, dar nu sunt anunțate ploi.