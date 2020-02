Cum trebuie să setezi centrala termică pe gaz pentru a consuma puțin. Faci economii substanțiale

Pentru a face cât mai multă economie este important să știi cum să setezi centrala termică pentru a face economii substanțiale. Iată ce trebuie să știi și ce trebuie să faci când ai o centrală pe gaz pentru a evita costurile suplimentare.

Cum trebuie să setezi centrala termică pe gaz pentru a consuma puțin

Pentru a face economie la centrala cu gaz trebuie să știi că termostatul de ambient se setează la temperatura avută în cameră. Cu acest termostat de ambient, se setează potențiometrul poziționat în partea din stânga al centralei, care ține de încălzire, la 50-75%. Celălalt potențiometru reprezintă apa caldă, care trebuie setat în funcție de preferințe.

Termostatul se pune la câte grade dorești, deși temperatura optimă ar fi de 22 de grade. Rotița din stânga de pe centrală se pune puțin la jumătate nu la 75%, ca se încălzească puțin mai încet, dar uniform. Însă depinde și de preferințele tale, cât de repede preferi să se încălzească atmosfera și cât de caldă preferi apa. În cazul în care pleci de acasă, temperatura termostatului se poate micșora la 15-17 grade

Temperatura apei din calorifere se setează, în general, în funcție de temepratura existentă afară. De asemenea, există termostate speciale pentru asta, dar sunt cam piperate la preț. Dacă, spre exemplu, iarna sunt -7 grade C, temperatura apei din calorifer e setată la 60-65 grade C. În lunile în care afară este cald, temperatura apei se scade cu vreo zece grade C.

Ce alți factori afectează consumul de gaz

Pentru apa caldă menajeră, cel mai bine este să o setezi la o temperatură bună pentru duș, dacă centrala oferă un debit suficient de mare, cum ar fi la 45 de grade.

De menționat este și faptul că, pentru setarea temperaturii ambientale este bun un termostat mai precis decât cel analogic, eventual cu posibilitatea de a seta diferite temperaturi ăentru anumite intervale orare. Apoi, dacă ai termostat, nu trebuie să mai umbli la robinetele caloriferelor și la centrală. De asemenea, termostatuș se montează în camera unde se stă cel mai mult, la o înălțime medie, dar nu lângă geam sau altă sursă de aer rece. Poate fi setat lângă întrerupătorul din sufragerie.

În plus, consumul de gaz mai este afectat și de alți factori, cum ar fi pierderile de căldură, fiind de mare ajutor centrala termică și termopanul. Apoi, de temperatura apei din rețeaua de apăr rece, de dimensiunile caloriferelor, de setarea corespunzătoare a puterii centralei în funcție de anumiți factor și de setarea corespunzatoare a puterii centralei in functie de necesarul de caldură.