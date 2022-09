Cum supraviețuiesc jucătorii la FCSB, echipa lui Gigi Becali: „Trebuie să îți anunți familia, să te pregătești de orice”

FCSB va juca în această seară cu cei de la Voluntari, meci programat de la ora 21:00. De asemenea, Vadim Rață o va înfrunta pe echipa care a renunțat la el după doar două săptămâni, șansă uriașă pentru acesta de a se bucura de o victorie împotriva ilfovenilor. Daniel Pancu a făcut niște afirmații prin care avertizează că nimeni nu trebuie să se mire de ceea ce se întâmplă lla echipa patronată de Gigi Becali.

Deși vin după un meci jucat foarte bine la Londra, cu echipa West Ham, fotbaliștii de la FCSB au pierdut după un joc extrem de strâns, partida finalizându-se cu 3-1 pentru echipa engleză. În această seară, jucătorii lui Gigi Becali sunt obligați să câștige, având în vedere prestația slabă de la începutul campionatului, în care au reușit o singură victorie în 7 etape.

Daniel Pancu a discutat deschis cazul lui Vadim Rață la PlaySport, avertizând că în echipa lui Gigi Becali se întâmplă lucruri ciudate, jucătorii având nevoie de ghid de supraviețuire pentru a rezista presiunilor care au loc în interiorul echipei.

Acesta a detaliat câteva situații de acest gen, subliniind faptul că un jucător venit la FCSB nu știe niciodată ce îi rezervă chiar și următoarele ore. Atunci când vine vorba să marcheze un eșec, orice jucător trebuie să fie pregătit pentru ce e mai rău.

Dacă le știi, dar vii și te plângi după nu mai are niciun fel de valoare. Chiar dacă ți-a fost frică sau nu, trebuie să iei în calcul tot. Să îți pregătești familia, prietenii, că e posibil să auziți numele meu, să fiu făcut praf dupăe un meci.

„ La FCSB s-au mai întâmplat lucruri din astea . Mereu am spus-o, ca antrenor sau jucător, dacă mergi la FCSB îți asumi totul. Poți fi schimbat după o zi, poți pleca după un meci, poți fi schimbat imediat.

Antrenorul FCSB-ului a făcut mai multe declarații în cadrul unei conferințe de presă, acesta recunoscând că are regrete din cauza înfrângerii din Marea Britanie, acolo unde West Ham a bătut echipa antrenată de acesta cu 3-1, în ciuda unui joc extrem de bun al fotbaliștilor de la FCSB.

Din păcate, fotbaliștii londonezi au dominat terenul în cea de-a doua repriză, iar victoria a fost de partea lor, spre nefericirea întregii echipe FCSB.

Nicolae Dică a susținut că cel mai tare l-a intrigat faptul că a fost fparte aprope de victorie, iar acest lucru îl face să-și aducă mai multe reproșuri. El a declarat că a revăzut meciul din Marea Britanie de mai multe ori, în încercarea de a învăța din greșeli.

„Normal că am reproșuri, când echipa nu are rezultatele bune sunt primul care îmi asum anumite lucruri și îmi fac autocritica și știu unde am greșit.

Am revăzut meciul cu West Ham de trei ori, nu prea văd de obicei meciurile nici de două ori, mi-e de ajuns să îl văd o dată, dar l-am văzut de mai multe ori pentru că am fost dezamăgit că nu am reușit să facem un rezultat mare.

Pentru că am fost aproape de un rezultat mare, de aceea m-am uitat de mai multe ori, mă așteptam să facem un joc bun, dar cred că timp de 70 de minute ne-am ridicat la nivelul lor, e păcat pentru alea 20 de minute că nu am reușit un rezultat pozitiv.”, a declarat antrenortul de la FCSB.